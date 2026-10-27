"Изгрев" и "Дианабад" - месец без топла вода

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Засегнати жители подготвят колективен иск срещу дружеството

"Спаси София" поиска ръководството на "Топлофикация София" да обясни причините за продължителните ремонти и да представи мерки за ограничаване на авариите през зимата

Части от столичния район "Изгрев" повече от месец са без топла вода. Крайната дата на ремонта засега е прогнозна - 15 ноември.

Без топла вода от доста време са и блокове в "Младост". Там се подменят отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. „Младост 1A", които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние, пише на сайта на "Топлофикация София".

Според сайта на общинското дружество продължава поетапната подмяна на участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. "Дианабад", определени като приоритетни заради установена висока аварийност, влошено техническо състояние и изтекъл експлоатационен срок. Ремонтните дейности обхващат два блока, които от 10 ноември до 21 ноември ще са без топлоподаване.

В кварталните групи на засегнатите райони във фейсбук вече тече организация за подаване на колективна жалба срещу "Топлофикация София".

Затова от "Спаси София" настояват ръководството на „Топлофикация София" да обясни причините за продължителните ремонти и да представи конкретни мерки за ограничаване на авариите преди зимата.

От Спаси София припомниха, че вече година и половина другите групи в Общинския съвет отлагат приемането на предложения от партията независим технически одит.

„Аварии ще има. Но месец без услуга не може да бъде стандартът за София. Хората имат право да знаят защо ремонтите продължават толкова дълго, какво ги забавя и кой отговаря за изпълнението им. Зад всяко съобщение за прекъсване стоят семейства, чието ежедневие е засегнато", коментирас общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова.

„Не можем да чакаме следващата тръба да се спука, за да решаваме къде трябва да се инвестира. Необходима е последователна подмяна на рисковите участъци и управление, което отговаря за резултатите. Цената на отлагането се плаща от хората", заяви лидерът на партията Борис Бонев.

От "Спаси София" настояват дружеството да представи причините за забавянето на ремонтите в района, реалистични срокове за възстановяване на услугата и конкретна програма за намаляване на повторните аварии.