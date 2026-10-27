В ареста остава украинец, спипан да пренася над 220 кг марихуана

Високорисковият наркотик бил на стойност 1,8 милиона евро

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на хасковските магистрати и остави в ареста за постоянно 42-годишен украинец. Той е обвинен, че на 12 октомври т.г. на границата с Турция на влизане в България с товарен автомобил с влекач се опитал да пренесе 221 килограма марихуана на стойност над 1,8 милиона евро.

Митническите служби при проверка открили високорисковото вещество и го иззели. Според Наказателния кодекс предвидената санкция е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба.

Според пловдивските апелативни магистрати може да се направи обосновано предположение за съпричастност на украинския гражданин към обвинението, което му е повдигнато.

Тъй като обвиняемият е чужд гражданин съдът намира, че той няма уседналост и адрес в страната и съществува реалната опасност от укриване. Има риск и от извършване на престъпление, които се извежда от тежестта на предвиденото в закона наказание.

Определението на апелативния съд е окончателно.