Шефът на авиобазата в Крумово: Чакаме още вертолети за помощ при бедствия (Снимки, Видео)

Обследване на кораби и търсене и спасяване в морска среда е новата задача пред летците

Още един-два вертолета ще имаме догодина, които да реагират при бедствия в цялата страна, обяви началникът на 24-та авиобаза в Крумово бригаден ген. Димитър Павлов. Това стана при отбелязването на 65 г. от създаването на формированието.

Тази година е била изключително натоварена за летци и техници. "Там, където имаше необходимост, винаги бяхме готови да помогнем, включихме се в доста пожари. На моменти трябваше да гасим пожари в различни краища на България по едно и също време, което ни затрудни", посочи той. Мисията по обследване на корабите е нова задача, но ние водим такава подготовка от много години, обясни началникът на авиобаза Крумово бригаден генерал Павлов. Снимка: Никола Михайлов

По думите му сега предстоят големи учения, включително и в сложни метеорологични условия. Пилотите на "Кугър" и Ми-17 пък ще бъдат изпратени във Франция и Унгария.

"Мечтаем за модернизация на вертолетите "Кугър" и "Бел", а защо не и нова ескадрила. Най-добре да са многоцелеви - и с бойни възможности, и да покрият задачите на тези вертолети, които в момента експлоатираме", обясни генералът.

Според него през т.г. с приемането на военния хеликоптер "Кугар" е било поставено началото на нов етап в модернизацията на българската вертолетна авиация. Това им дало възможност да разширят оперативните си способности, да усвоят нови технологии и да повишат нивото на взаимодействие със съюзници и партньори.

"Днес празнуваме и 20 г. от приемането на този вертолет. 20 години, през които българските летци и инженери натрупаха значителен опит и преодоляха много предизвикателства. Но развитието на авиацията не се измерва само с възможностите на летателната техника", каза още бригаден генерал Димитър Павлов. По думите му модернизацията не е еднократен акт, а продължителен процес, който изисква дългосрочна визия и инвестиции, но преди всичко подготвени кадри. Затова благодари на ръководството на Министерството на отбраната и на командването на ВВС за възможностите за развитие на базата в Крумово. Бойни хеликоптери извършиха демонстрации по спасяване на хора в авиобаза Крумово. Снимка: Никола Михайлов

Той посочи, че основните предизвикателства пред военните се виждат по новините - помощта при бедствия и пожари и разузнаването над морето. Но наред с тях остават и ежедневните дежурства.

"Мисията по обследване на корабите е нова задача, но ние водим такава подготовка от много години. Екипажите от 24-та авиобаза изпълняват такива задачи по търсене и спасяване над морска повърхност. Обучавани са всички пилоти да оцеляват в морска среда. Тренираме ги, за да могат да използват техниката както трябва и да извличат успешно бедстващи хора от морето", заяви Павлов.

Той обясни, че работят и за подобряване на инфраструктурата и условията за работа и отдих в авиобазата. Една от конкретните стъпки в тази посока е въвеждането в експлоатация на новия хангар и изграждането на ново футболно игрище. Военен хеликоптер от авиобаза Крумово участва в демонстрация по спасяване на хора. Снимка: Никола Михайлов

След официалните слова и награждаването на най-заслужилите служители на базата, сред които и тези, които се включиха в обследването на нападнатите кораби в Черно море, военните проведоха и няколко демонстрации. Една от тях беше спасяване бедстващи хора.

При награждаването след словото на генерала бяха връчени и трофеите от футболен турнир, проведен между военните.

Павлов се обърна и към ветераните. "Вие създадохте традициите, утвърдихте стандартите и предадохте знанията и опита си на следващите поколения. Вашият принос не се измерва само с годините служба, а с оставената следа и ценностите, които ни оставихте", каза той. Част от ветераните също получиха грамоти.