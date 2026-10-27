Шефът на НСО: На паднал гражданин задължително трябва да се помогне, видях грешки на служителите ни

Разговарял е с премиера Радев

„Подал съм оставката си, след като ми беше поискана. Видях грешки на нашите служители. На паднал гражданин задължително трябва да се помогне". Това заяви началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев пред журналисти по повод инцидента със Соня Колтуклиева. Той призна, че е установил пропуски в действията на служителите на НСО, но отказа да посочи конкретните нарушения заради продължаващата вътрешна проверка и съдебното производство.

Той не пожела да уточни какви точно са пропуските, които е видял, както и дали е можело да бъде предотвратено случилото се.

„Тече проверка, а също и съдебно производство", посочи началникът на НСО.

По думите му в службата вече е започнала и вътрешна проверка, която трябва да установи дали служителите са спазили правилата, изискванията и процедурите при изпълнение на задълженията си. Попитан дали би реагирал по различен начин, ако лично е присъствал на мястото на инцидента, Тонев не даде категоричен отговор. Той допусна, че ситуацията е можела да се развие и по друг начин, но отказа да прави предположения, докато проверките продължават.

Началникът на НСО коментира и въпросите за отговорността на охранителите при подобни ситуации. „Ние не нареждаме на никого. Ние изпълняваме процедурите такива, каквито са", заяви той.

По отношение на поисканата му оставка Тонев потвърди, че вече я е подал. Той не пожела да влиза в спор дали искането за оттеглянето му е основателно. „След като ми е поискана оставката, аз я подавам. Това е, което мога да кажа", заяви началникът на службата.

Попитан дали би продължил да изпълнява задълженията си, ако процедурата по освобождаването му не бъде доведена докрай, той отговори: „Аз оставам да служа винаги". Тонев потвърди още, че е разговарял с Румен Радев, като определи разговора като добър, но не разкри подробности.

На 22 октомври в социалните мрежи бе разпространен видеоклип, на който се вижда как служителят на НСО Мартин Варадинов изблъсква журналистката от ПИК Соня Колтуклиева. Инцидентът се разигра пред централата на "Прогресивна България" в столицата, където по-рано през деня премиерът Румен Радев направи изявление пред медиите.

На клипа се вижда как журналистката посяга към вратата на конвоен автомобил, в който преди това се качи шефката на парламента Михаела Доцова. При опит да ѝ зададе въпрос, служител на НСО избутва Колтуклиева и тя пада по гръб на земята.

От ВМА излязоха с официална позиция по случая. Оттам информираха, че Колтуклиева е била приета в спешното отделение на болницата.

Председателят на парламента Михаела Доцова изрази съжаление за случилото се и определи инцидента като недопустим. Тя обясни, че се е стреснала при отварянето на автомобилната врата и не е видяла самия момент на сблъсъка между журналистката и охранителя.

Президентът Илияна Йотова поиска оставката на началника на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев.

Държавният глава заяви, че вижда сериозни пропуски както в организацията на охраната на председателя на Народното събрание, така и в действията на служителите след падането на журналистката. По-късно Йотова съобщи, че шефът на НСО е депозирал оставката си.

Подаването ѝ обаче не означава автоматично освобождаване от длъжност. Съгласно законовата процедура решението за освобождаването на ръководителя на НСО изисква съгласуване между президента и Министерския съвет.

Случаят предизвика остри реакции и сред опозицията. Няколко партии поискаха оставката на шефката на парламента Михаела Доцова.

"Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", коментираха от "Прогресивна България".