Бивш евродепутат от ГЕРБ обясни защо няма да подкрепят Андрей Гюров

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Бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Ахмед Адемов обясни във фейсбук профила си защо членовете и симпатизантите на ГЕРБ няма да подкрепят Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова на 1 ноември.

По думите му за ПП-ДБ членовете и симпатизантите на ГЕРБ са "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.н. "Дори и ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров на балотажа и той спечели, това отношение няма да се промени", пише евродепутатът.

Ето какво още написа той:

Защо членовете и симпатизантите на ГЕРБ няма да подкрепят Андрей Гюров.

1. Когато Анастас Герджиков беше на балотаж срещу Румен Радев, ПП/ДБ и в частност самият Андрей Гюров открито подкрепиха Румен Радев.

"С вас сме, г-н президент" вкупом извикаха те!

2. Бойко Борисов призова да се подкрепи Васил Терзиев на балотажа срещу Ваня Григорова на изборите за кмет на София.

Васил Терзиев спечели.

С нещо промени ли се в отношението на ПП/ ДБ към ГЕРБ?

3. През 2023 година ГЕРБ спечели изборите, но предостави съставянето на правителство на загубилите изборите ПП/ДБ.

Всички министри, с изключение на един, бяха техни.

С нещо промени ли се отношението на ПП/ДБ към ГЕРБ?

4. Каквито и реверанси да сме правили на ПП/ДБ, те никога не си промениха отношението към ГЕРБ и неговите симпатизанти! Електоратът на ПП/ДБ гледа към ГЕРБ и симпатизантите му с пренебрежение, ненавиждат ни и ни мразят.

За тях ние сме "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.н. Дори и ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров на балотажа и той спечели, това отношение няма да се промени.

5. Ако Андрей Гюров като представител на ПП/ДБ спечели изборите, очаквайте коалиция между Промяната и Румен Радев за приключването на партия ГЕРБ!