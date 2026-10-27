Бивш евродепутат от ГЕРБ обясни защо няма да подкрепят Андрей Гюров

Бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Ахмед Адемов обясни във фейсбук профила си защо членовете и симпатизантите на ГЕРБ няма да подкрепят Андрей Гюров на балотажа срещу Илияна Йотова на 1 ноември.
По думите му за ПП-ДБ членовете и симпатизантите на ГЕРБ са "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.н. "Дори и ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров на балотажа и той спечели, това отношение няма да се промени", пише евродепутатът.
Ето какво още написа той:
Защо членовете и симпатизантите на ГЕРБ няма да подкрепят Андрей Гюров.
1. Когато Анастас Герджиков беше на балотаж срещу Румен Радев, ПП/ДБ и в частност самият Андрей Гюров открито подкрепиха Румен Радев.
"С вас сме, г-н президент" вкупом извикаха те!
2. Бойко Борисов призова да се подкрепи Васил Терзиев на балотажа срещу Ваня Григорова на изборите за кмет на София.
Васил Терзиев спечели.
С нещо промени ли се в отношението на ПП/ ДБ към ГЕРБ?
3. През 2023 година ГЕРБ спечели изборите, но предостави съставянето на правителство на загубилите изборите ПП/ДБ.
Всички министри, с изключение на един, бяха техни.
С нещо промени ли се отношението на ПП/ДБ към ГЕРБ?
4. Каквито и реверанси да сме правили на ПП/ДБ, те никога не си промениха отношението към ГЕРБ и неговите симпатизанти! Електоратът на ПП/ДБ гледа към ГЕРБ и симпатизантите му с пренебрежение, ненавиждат ни и ни мразят.
За тях ние сме "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.н. Дори и ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров на балотажа и той спечели, това отношение няма да се промени.
5. Ако Андрей Гюров като представител на ПП/ДБ спечели изборите, очаквайте коалиция между Промяната и Румен Радев за приключването на партия ГЕРБ!