Румен Христов призова да се гласува за Гюров на балотажа

Заместник-председателят на СДС Румен Христов призова гражданите да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя. Направи го чрез фейсбук публикация.

"Призивите да не се гласува обслужват другия път – на връщането към Москва, на авторитарния стил на управление, на управленската немощ, на икономическия хаос. Това напомня ли ви на нещо? На мен ми напомня на Виденовото управлене", посочва той.

"Приятели, на 1 ноември всички към урните, за да защитим европейска демократична България!", призова Христов.

Ето какво гласи цялата му публикация:

Приятели,

в неделя ни предстои един от най-важните избори в последните години. Това не е пресилено, защото един срещу друг се изправят кандидати, които имат коренно различни планове за България.

Знам, че седесарите и всички демократи нямат съмнение кой е печелившият за държавата избор. Важно е всички да излезем и да покажем мощно, че не сме се отказали от него! Не сме се отказали от демокрацията, от евроатлантичесия ни цивилизационен избор, от свободите, които извоювахме след падането на комунизма. Не сме се отказали от стремежа ни България да бъде достойна европейска държава. Всичко това можем да защитим в неделя. Призивите да не се гласува обслужват другия път – на връщането към Москва, на авторитарния стил на управление, на управленската немощ, на икономическия хаос. Това напомня ли ви на нещо? На мен ми напомня на Виденовото управлене.

Приятели, на 1 ноември всички към урните, за да защитим европейска демократична България!

Гласувайте за Андрей Гюров и Георги Кандев с номер 4!