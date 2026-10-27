Водолази от Бургас, Варна, Пловдив и София почистиха подводния парк на остров "Света Анастасия" (Снимки)

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Водолази не само от Бургас, но и от Варна, Пловдив и София, се включиха в тазгодишното есенно гмуркане на остров "Света Анастасия", станало традиция през последните няколко години, съобщиха от сдружението "Приятели на морето-Бургас".

Основната цел на гмуркачите е да почистят атрактивния подводен парк, в който има параклис с мраморни икони и статуя на Света Анастасия в естествен ръст.

По време на подводната акция бе подновен и обозначителният буй,

който маркира мястото и улеснява гмуркачите.

"С удовлетворение установихме, че в зоната около подводния парк, която някога представляваше голо пясъчно дъно, вече живеят различни видове риби, раци и морски кончета, а мястото е започнало да се превръща в своеобразен оазис под водата", коментираха водолази от сдружението.

Параклисът на морското дъно е достъпен за любителите на подводни изживявания от миналото лято. Проектът за неговото създаване бе осъществен от сдружение "Приятели на морето", под егидата на Община Бургас.

Параклисът има олтарна част, кръст и четири икони, изработени от мрамор. Той е отворен от всички страни, куполът над олтара също има отвор, през който може да се изплува. Подводната атракция е на 15 метра дълбочина.

Близо до параклиса в края на миналата година водолази от сдружението "Приятели на морето" потопиха стар лек автомобил ГАЗ-13 - легендарният модел кола на бившия Източен лагер, по-известен като "Чайка", с идеята автомобилът да се превърне в подводен риф.