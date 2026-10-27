Елени от зооцентъра в Добрич са разселени в Източните Родопи

Всяка година в зооцентъра в Добричпри се раждат малки благородни елени и елени лопатари. Те растат, стадата се увеличават, а с времето настъпва моментът някои от тях да поемат към нов дом – дивата природа. „Този път предоставихме млади благородни елени, родени в зооцентъра, както и няколко женски и мъжки елена лопатари,за разселване в два ключови района в Източните Родопи", съобщават оттам.

Това е важна стъпка към подкрепата на дивите популации и възстановяването на естественото богатство на Родопите. „За нас е радост да знаем, че животни, родени и отгледани с грижа в зооцентъра, ще продължат живота си сред дивата природа", добавят отам.Инициативата е част от сътрудничество с „Rewilding Rhodopes"..