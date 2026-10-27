Жена нахлу с кухненски нож в баничарница и наряза тезгяха, съседите се страхуват за живота си (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обитателите на бл. 142 във варненския кв. „Младост" твърдят, че от седмици са подложени на тормоз от странана жена с психично заболяване и се страхуват да излизат от домовете си.

Хора в блок 142 в квартал „Младост" във Варна твърдят, че от седмици живеят в страх за живота си - жена от съседен апартамент проявява агресия, напада минувачи, хвърля тежки предмети от балкона си и нахлула с нож в заведение за хранене. При описаните инциденти за щастие няма пострадали.

Жителите разказват, че се страхуват да излизат от домовете си, да пазаруват в близките магазини или дори да разхождат домашните си любимци. Ситуацията рязко се влошила през последните две седмици, а само за ден били регистрирани няколко тревожни инцидента.

През вчерашния ден жената нахлула във фризьорски салон в блока, където работели майка и дъщеря. Пред помещението имало масичка с керамична саксия.

„Взе саксията и я хвърли по нас вътре. За малко не ни уцели", разказва младата жена.

Около час след случилото се друго момиче било нападнато в гръб. То получило силен удар в гърба, но успяло да се спаси, като влязло в близък магазин.

При друг инцидент жената хвърляла тежки предмети от балкона си по хората на улицата. Сред тях имало компютри и монитори.

„Тази жена е много опасна. Постоянно крещи, ужасени сме. Един ден се събудихме и искахме да напуснем жилището си. Оказа се невъзможно!", разказва съседка, която живее с малкото си дете в същия вход.

При проверка на външната страна на апартамента семейството установило, че входната му врата е барикадирана със стари вещи, сред които и телевизор.

Последният инцидент, който допълнително разтревожил хората, станал вчера, когато жената нахлула с нож в заведение за хранене. По данни на очевидци няма ранени.

По разкази на съседи до май жената живеела с възрастната си майка. Хората и до днес не знаят какво точно се е случило в жилището им, но помнят деня, когато пристигнали полиция и линейка.

Майката била изнесена на носилка и откарана с линейка, а по-късно тя починала.

След около три месеца младата жена се върнала в жилището си и заживяла сама. Според съседите след завръщането ѝ започнали инцидентите, които през последните седмици ескалирали.

Хората твърдят, че жената има тежко психично заболяване и е била освидетелствана. Те се опасяват, че тя не получава необходимите грижи и не приема предписаните ѝ медикаменти.

Живеещите в блока твърдят, че многократно са търсили помощ от полицията и са подавали жалби, но според тях до момента не са последвали мерки, които да гарантират спокойствието и безопасността им.

От пресцентъра на полицията във Варна заявиха за "24 часа", че в момента служители на 3-то районно свалят показания на работещите във фризьорския салон.

Направена е преписка по закона за здравето жената да бъде принудително настанена в лечебно заведение. Заради психичното и заболяване тя не може да бъде арестувана.

След серията от инциденти хората настояват компетентните институции да проверят случая и да изяснят какви действия могат да бъдат предприети, така че да се предотврати евентуално по-тежко посегателство.