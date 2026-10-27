72-ма души подали жалби в ЦИК за агитация на Румен Радев, но без Гюров и Кандев

72-ма души са подали жалби до ЦИК за агитация на премиера Румен Радев. Жалбите са пристигали вчера през целия ден, а последното писмо е пристигнало днес по обяд.

Преди минути ЦИК започна да разглежда жалбите на днешното си заседание. Те са разпределени днес на заместник-председателката на комисията Маргарита Махаева от "Възраждане". Оказа се, че сигналите не са стигнали до останалите членове на комисията. Затова тя предложи да изчете само входящите им номера за сведение, след което комисията да излезе в почивка и всеки член да се запознае с текстовете на жалбите. Темата обаче предизвика вълнения в залата. Представители на ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" настояха да бъдат посочени имената на жалбоподателите. Затова Махаева се върна отначало и започна да чете входящите номера на всяко писмо и имейл заедно с предметите им. Това отне половин час.

Вчера от щаба на Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха, че сезират ЦИК, че Радев агитира за президентските избори през Министерския съвет. Гюров и Кандев искат спешно произнасяне на комисията. В сигнала си са посочили две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК.

Повод за жалбата е днешният призив на премиера "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце" и това изказване е разпространено от правителствената пресслужба и публикувано на сайта на Министерския съвет, както и във фейсбук. Двамата посочват нарушение на две алинеи на изборния закон: предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3).

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