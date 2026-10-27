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Йотова с втора покана от CNN и 10 чуждестранни медии, но държи първо на разговора с българите

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Илияна Йотова Снимка: 24 часа

Втора покана за интервю от телевизия CNN е получила президентът Илияна Йотова. Още 10 чуждестранни медии искат президентът да говори пред тях, включително и най-голямата френска телевизия.

Йотова е отклонила предложенията за интервюта, тъй като са по време на предизборната кампания. А за първата жена държавен глава, която се кандидатира за пълен мандат, кампанията е изградена върху разговор с българските граждани.

Преди дни интервю за Пола Нютон от CNN даде Андрей Гюров. Тогава журналистката обясни, че покана е отправена и към Йотова, но не я е приела.

От екипа й обясниха, че държавният глава държи да запознае с позициите си първо българските граждани. А когато й бъде гласувано доверие от тяхна страна, Йотова ще представи позициите на държавата пред чуждестранни медии.

Илияна Йотова

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