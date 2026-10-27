Строителството в Бургас спира временно заради "Евровизия"

От 14 април до 25 май сторителството в голяма част от Бургас спира заради домакинството на "Евровизия". Това гласува общинсикят съвет след разгорещени спорове за сроковете.

Първоначално имаше предложение от зам. кмета по строителстовто Чанка Коралска мораториумът да продължи до септември, но съветниците възразиха заради очакваните негативни последици за строителния бранш.

"В строителния сектор в Бургас работят няколко хиляди души. С подобно решение рискуваме да оставим между 5000 и 6000 души без заплати за пет месеца. Тези хора издържат семейства, отглеждат деца, а парите им се връщат в местната икономика. Не означава ли това, че на практика ще блокираме икономическата активност в града", коментира общинският съветник Стойко Андреев.

Идеята за забраната е строителните дейности да не създават неудобства за хилядите посетители на "Евровизия", които се очакват в Бургас около конкурсните вечери на 11 и 15 май в зала "Арена Бургас". В забраната попаднаха включително и новоизграждащите се квартали "Мадика" и "Хоризонт" близо до нея в покрайнините на града, които първоначално бяха изключените от обхвата й.

"Благодарение на решенията на Общинския съвет строителите в Бургас имат комфорта сезонната забрана да бъде само два месеца. В съседните морски общини ограниченията обикновено започват от 15 май и продължават до 15 септември", каза зам. кметът Коралска.

След края на "Евровизия" за отделните квартали в града бяха приети различни срокове за забрана на строителството според местоположението им и близостта до морето.