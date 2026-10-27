УНСС за нарушенията в павилион на тяхна територия: Наемателят носи лична отговорност

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От Университета за национално и световно стопанство (УНСС) излязоха с позиция относно нарушенията, които инспектори на НАП разкриха в павилион, намиращ се на територията на УНССв София. В позицията си от университета посочват, че въпросният павилион е отдаден под наем на фирма. Казват още, че дейността на търговския обект се осъществява от наемателя, който носи лична отговорност за спазването на приложимото законодателство.

Ето какво гласи цялата позиция на УНСС:

Във връзка с публикуваните в медиите информации относно установени нарушения при отчитането на оборота в търговски обект на територията на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Университетът информира, че въпросният павилион е отдаден под наем на фирма „Г-ТРЕЙД 2022" ЕООД.

Дейността на търговския обект се осъществява от наемателя, който носи лична отговорност за спазването на приложимото законодателство при извършването на търговската дейност, включително за отчитането на оборотите и издаването на касови бележки.

УНСС не толерира практики, свързани с нарушаване на законодателството, и държи на стриктното спазване на нормативните изисквания от всички наематели, осъществяващи търговска дейност на територията на Университета. Разпоредена е проверка на договорните отношения.

Университетът предоставя тази информация с цел ясно разграничаване на отговорностите във връзка с публично оповестения случай.