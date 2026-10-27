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България е първа в ЕС по загинали на пътя, Швеция и Дания са с най-безопасни пътища

Мария Нишанджиева
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Тежката катастрофа на "Тракия" от лятото. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

България е първа в Европейския съюз по брой загинали на пътя за 2025 г. Това сочат данните от новия доклад на Европейската комисия, публикуван на 27 октомври. 

В целия блок загиналите за изминалата година са 19 350, което е с 3% по-малко спрямо 2024 г. и с 15% по-малко спрямо 2019 г.

Швеция и Дания остават държавите с най-безопасни пътища в ЕС, съответно с 19 и 24 жертви на един милион жители. Въпреки напредъка, постигнат от 2019 г. насам, България (71 жертви на милион жители), Румъния (68) и Хърватия (65) продължават да са държавите с най-висока смъртност при катастрофи в ЕС.

Според данните от доклада възрастните хора по-често стават жертви на пътнотранспортни произшествия в сравнение с другите възрастови групи, докато леките автомобили и уязвимите участници в движението, като пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти, са най-изложени на риск от пътнотранспортни произшествия. Накрая, повечето смъртни случаи по пътищата се случват по селските пътища извън градските райони.

За всеки смъртен случай при пътнотранспортно произшествие се оценява, че пет души са сериозно ранени. Това означава, че всяка година около 100 000 души в целия ЕС получават сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия, което има сериозни последици за физическото, психологическото и социално-икономическото благосъстояние на жертвите и техните семейства.

Европейският съюз си е поставил за цел да намали наполовина броя на загиналите и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 г. в рамките на десетгодишна стратегия за пътна безопасност, която се изпълнява от 2021 г.

Предварителните данни за 2026 г. показват положителна тенденция. През първото полугодие държавите, в които броят на загиналите е намалял с повече от 5% спрямо същия период на 2025 г., са повече от тези, в които е отчетено увеличение. Комисията ще продължи да следи развитието на ситуацията и да подкрепя държавите членки в преодоляването на новите предизвикателства пред пътната безопасност.

Тежката катастрофа на "Тракия" от лятото. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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