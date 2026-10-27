Шефът на НСО: В кабинета на Кирил Петков се говореше, че в дома на Борисов трябва да се намерят чували с пари

"Бях извънредно учуден и попитах защо трябва да се арестува Борисов", разказа пред съда Петър Тодоров, който е бивш главен секретар на МВР

Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му. Това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана при разпит по делото срещу Кирил Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

По думите на Тонев той е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това е била на Пламен Тончев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие става зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов, каза ген. Тонев. Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

На срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета са вдигали наздравици и е имало радост.

На днешното заседание бе разпитан и Петър Тодоров, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и настоящ депутат от "Прогресивна България".

"Много ми е интересно това, което се чува сега, че Борисов ще призове избирателите на ГЕРБ да гласуват за двойката Гюров-Кандев, с какво ще се оправдае тази демагогия и не е ли това наистина една втора сглобка в името на властта и разклащането на правителството с всякакви задкулисни договорки", посочи Тодоров.

Той разказа за събитията, случили се през март 2022 г. Беше нормален работен ден (денят на ареста на Бойко Борисов, бел.авт.), Лаура Кьовеши беше в Министерството на вътрешните работи и, прибирайки се вкъщи, около 19-19:30 ч. проведох разговор с тогавашния директор на Главна дирекция "Национална полиция" Венцислав Кирчев по служебни въпроси. Той ми каза, че се намира в Министерския съвет и командата от министър-председателя и от вицепремиера Асен Василев е да се арестува Бойко Борисов. Бях извънредно учуден и попитах защо трябва да се арестува Борисов, Кьовеши ли е извадила нещо като документация, разказа Тодоров. Отговорът е бил, че ще арестуват лидера на ГЕРБ по повод на преписката на "Боец".

Бившият главен секретар на МВР каза, че е бил запознат с въпросната преписка и че тя е с обща информация от вестникарски изрезки, без нищо конкретно за предприемането на такива процесуално-следствени действия. "Правите в момента Бойко Борисов герой, защото това е абсолютно неправомерно, дори нямаме компетенцията да разследваме бившия министър-председател, защото това е под юрисдикцията на Националната следствена служба", е казал Тодоров тогава. Той посочи, че още в първия ден при встъпването си в длъжност като главен секретар е казал на министъра на вътрешните работи тогава Бойко Рашков, че в политически уволнения без достатъчно доказателства и мотиви няма да участва. С това си обяснява Тодоров и защо не е знаел предварително за подготвяния арест. "Научих, когато те вече бяха в дома на Борисов, тоест бях уведомен постфактум", каза бившият главен секретар на МВР.

Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г., съобщава БТА. В рамките на процеса стана известно, че е имало среща в кабинета на премиера, на която са присъствали тогавашните министри Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители в Главна дирекция „Национална полиция", на която са обсъждани действия по разследване, довели до ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова.