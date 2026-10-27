"Джаз Вокалисимо" събира любители на джазовото пеене в Русе

Община Русе и ОП „Русе Арт" организират двудневен вокален уъркшоп „Джаз Вокалисимо: изкуството на джазовото пеене", който ще се проведе на 21 и 22 ноември. Събитието е част от джаз инициативите през месеца и е посветено на 50 години от първия Джаз форум в Русе и 100 години от първото джаз събитие в града.

Под ръководството на гл. ас. д-р Марина Господинова участниците ще развиват уменията си във вокалната техника, ритмиката, суинга и скат импровизацията. Програмата включва запознаване с историята на джазовото пеене, работа върху 12-тактовата блус форма и подготовка на индивидуални интерпретации на популярни джаз стандарти. Уъркшопът е насочен към развитието на музикалния слух, сценичната увереност и личния изпълнителски стил.

Желаещите да се включат трябва да подготвят два джаз стандарта. Записването е до 10 ноември на имейл [email protected].