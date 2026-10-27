Две жени се блъснаха на бул. "България" в Пловдив, движението към Пазарджик е затруднено

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Катастрофа затруднява движението към един от изходите на Пловдив - този към Пазарджик, съобщи читател на "24 часа".

Инцидентът е станал в последните минути. Малко преди новата сграда на Пловдивския университет са се ударили два автомобила, управлявани от жени.

По първоначални данни няма пострадали. Не се забелязват и тежки материални щети. Катастрофата е станала в лявата лента на булеварда, а участвалите автомобили са още там, което налага водачите да използват само другите и се образува леко задръстване.