Акция на отряд „Кобра“ на пазара в „Красно село“ в София

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Полицейска акция се провежда в района на пазара в столичния квартал „Красно село" В операцията участва и отряд "Кобра".

Към момента няма информация дали при акцията има задържани, съобщава Нова тв.

Очаквайте подробности!