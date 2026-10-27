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Акция на отряд „Кобра“ на пазара в „Красно село“ в София

Александра Николаева
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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Полицейска акция се провежда в района на пазара в столичния квартал „Красно село" В операцията участва и отряд "Кобра".

Към момента няма информация дали при акцията има задържани, съобщава Нова тв.

Очаквайте подробности!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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