Изправят пред съда Джемко, убил жена си в "Столипиново" пред очите на 9-годишното им дете

Бил против тя да работи, искал да напусне и често я биел

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе съда обвинителния акт срещу 45-годишния мъж с прякор Джемко, който на 17 август м. г. застреля жена си в "Столипиново" с незаконен пистолет. Това стана на открито и обвинението е тежко - че престъплението е извършено по начин и със средство, опасни за живота на мнозина, както и в условията на домашно насилие.

Срещу Джемко има и друго обвинение - че е предоставил оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие - боен пистолет „Макаров" със заличен номер, и 8 патрона в него, на 9-годишния си син.

Между Джемко и 37-годишната му жена възниквали често конфликти. Една от причините била, че тя започнала работа в магазин в Пловдив, а съпругът й бил против и настоявал да напусне. Жената се оплаквала, че мъжът й често я бие и че я заплашва, че ако не напусне магазина, ще я изгони от общото им жилище, размахвал срещу нея незаконния пистолет и нож.

Тя планирала да подаде жалба срещу него, напуснала семейното жилище и във фаталния ден се прибирала при родителите си в апартамента им в Пловдив. Взела и едно от децата – 9-годишното момче. Около 16,50 ч., след като приключила работа, тя се отправила към жилището на родителите си. Пред блока я чакал съпругът й, нейни роднини и 9-годишното момче. Когато я видял, мъжът отново поискал да се върне при него. Тя отказала, той се ядосал, взел пистолета от детето и я прострелял два пъти. Жената паднала до близкия автомобил. Джемко прострелял и себе си в областта на корема, като по-късно бил откаран в болница за лечение и се възстановил. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи констатирали смъртта на жената.

Джемко е с мярка „задържане под стража". Делото е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Пловдив.