Кандев и Вълчев май на дебат. Първият с условия, вторият иска на живо

Ще има ли дебат между Кирил Вълчев и Георги Кандев, след като двамата кандидати за вицепрезиденти си размениха покани за пряк сблъсък преди балотажа в неделя.

Георги Кандев заяви във видео във фейсбук, че е готов на дебат с Кирил Вълчев преди втория тур на вота, след като преди това на няколко пъти получи покани от вицето на Илияна Йотова. Вълчев му отправи призив и в нощта на изборите: да се държи като мъж и да се яви на дебат преди балотажа на 1 ноември.

Два дни по-късно кандидатът за вицепрезидент на Андрей Гюров отвърна през социалната мрежа, като позицията му завари Вълчев под Царевец. И получи отговор отново там - в социалните мрежи.

"Г-н Кандев, радвам се, че е стигнала до вас поканата ми за дебат. Аз съм на път за поредни срещи в страната, защото избираме президент и вицепрезидент не само на София. Готов съм да отговоря на всичките ви въпроси в дебат, а не в монолог в Тик Ток, където чувате само собствения си глас. Аз също имам въпроси към вас очи в очи. Разбирам вашите страхове от дебат на живо, но според мен президентът и вицепрезидентът на България трябва да умеят да се явяват пред обществото, не само на запис в контролирана среда. Очаквам ви в БНТ, където веднъж вече избягахте от дебат", отвърна му с видео Кирил Вълчев.

В своето видео Кандев му заявяваше: "Г-н Вълчев, баща ми и службата са ме научили, че мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест. Готов съм да се явя на дебат с вас, където и когато кажете. Но за да имат смисъл думите ни в дебата, нека първо измерим достойните постъпки. Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 г. служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг? Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва г-жа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция"

Вълчев в кампанията неведнъж призоваваше Кандев да се срещнат на живо и да дебатират. Направи го и лично, когато двамата се засякоха по време на предизборните си обиколки. Вълчев го попита защо не е отишъл в "Референдум", а бившият главен секретар на МВР само му стисна силно ръката с думите "Оооо, Кириле, здраво дръж" и отклони темата с обяснението, че първо трябва да минат президентите, после вицетата. После и в нощта на първия тур Вълчев се обърна към Кандев с "да бъде мъж" и да приеме дебат.

"Мъжеството не се дава с акт за раждане, г-н Вълчев. То е нещо, което човек гради всеки ден с изборите, които прави и с решенията, които взима, и с отговорите, които дава. Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", казва сега бившият главсек на МВР.

Както "24 часа" съобщи, кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се изправят един срещу друг в дебат. Планът е битката да бъде на терена на обществената телевизия. От БНТ, както и от щабовете на двете двойки кандидати засега не съобщават никакви подробности. Но "24 часа" научи, че дебатът, който ще бъде излъчен на живо, е планиран за 21 ч. в четвъртък - два дни преди балотажа.

През цялата кампания Йотова и Гюров избягваха засичане в медийни формати. Предстои доуточняване на регламента, както и дали в него ще се включат и кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев.