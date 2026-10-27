ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето и всички лауреати от "Златната топка"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23816909 www.24chasa.bg

Съдът отложи предаването на прокурорския син Васил Михайлов на Гърция

Александра Николаева
11704
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Прокурорският син Васил Михайлов

Окръжният съд в Кюстендил допусна изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Гърция спрямо Васил Михайлов от Перник, известен в публичното пространство като прокурорския син, но постанови предаването му да бъде отложено до приключване на висящите срещу него наказателни производства в България и изтърпяване на евентуално наложените наказания. ЕЗА е издадена на 11.09.2026 г., от Апелативна прокуратура Тракия, в Република Гърция. Михайлов се издирва с цел наказателното му преследване за шест наказуеми деяния: - участие в престъпна организация, тежка телесна повреда и организирани или въоръжени кражби.

Решението на съда в Кюстендил е постановено на основание чл. 52 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. То подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в петдневен срок. Защитникът на Михайлов каза пред журналисти, че ще вземе решение дали да обжалва.

 Европейската заповед за арест е издадена във връзка с разследване в Гърция за шест престъпления, за които се твърди, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по делото обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда. Пред съда днес Михайлов заяви, че иска да бъде предаден на гръцките власти.

Производството се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов е настанен в затвора в село Самораново, община Дупница. Срещу него в България се водят две наказателни производства, по които той е обвиняем. Едното е в Софийски районен съд, а второто е на втора инстанция в Софийски градски съд. На 2 ноември предстои въззивно заседание по едно от тях, пред Софийския районен съд.

Васил Михайлов изтърпя ефективна присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. След изтичането ѝ той остана в ареста по производството за изпълнение на Европейската заповед за арест, като мярката му за неотклонение „задържане под стража“ беше потвърдена от Софийския апелативен съд.

 

Прокурорският син Васил Михайлов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"