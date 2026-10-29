Новата версия идва с изцяло нов дизайн, по-умен алгоритъм за съвместимост и пет игри, които заменят неловкия първи разговор

Българското приложение за запознанства EQUAL Dating App, създадено от Мартин Димитров и Юлий Методиев, пусна втората версия на своя продукт – EQUAL 2.0. Обновлението, достъпно в App Store и Google Play от юли, е най-мащабното в историята на приложението: изцяло нов дизайн, подобрен алгоритъм за съвместимост и пет интерактивни игри, вградени директно в разговорите между потребителите.

Резултатите не закъсняват. От старта на новата версия EQUAL привлича средно около 1500 нови потребители всеки месец, а приложението вече се използва в над 25 държави по света.

Първо съвместимост, после снимка

Идеята, с която EQUAL стигна до първото място в България, остава в основата и на новата версия: хората първо трябва да открият дали си пасват, а едва след това да видят как изглеждат. Снимките и част от информацията в профилите са скрити и се разкриват постепенно, докато двамата общуват.

В EQUAL 2.0 този механизъм е превърнат в игра. Колкото повече двамата си пишат и играят заедно, толкова повече отключват – както снимки, така и части от профила на другия. Всеки разговор и всяка игра разкриват по още нещо за човека отсреща.

Алгоритъмът също е преработен. Съвместимостта се изчислява на базата на личностния тип (MBTI) и стила на привързаност – два от най-използваните психологически модела за това как хората изграждат връзки. Вместо безкрайно плъзгане наляво и надясно, потребителят вижда всички, които отговарят на неговите критерии, подредени от най-съвместимия към най-малко съвместимия. Процентът на съвместимост е еднакъв и за двамата: ако приложението покаже 87%, другият човек вижда същото число.

Пет игри вместо „Здрасти, как си?"

Най-голямата новина в EQUAL 2.0 са игрите, вградени директно в чата. Всяка от тях показва различна страна на човека отсреща и отключва още от неговия профил.

Две истини и една лъжа. Всеки по ред разказва две истини и една лъжа за себе си, а другият трябва да познае лъжата. Колкото по-добре се „разчитате", толкова повече отключвате.

Какво, ако. Интерактивна история, която двамата пишат заедно чрез избори в изненадващи ситуации. Така се вижда доколко инстинктите ви съвпадат.

Улови настроението. Двамата преглеждат снимки, видеа и настроения, а накрая виждат къде вкусовете им съвпадат и къде се разминават.

Дилемата на сляпата среща. Заедно решавате трудни ситуации от реални срещи. Изборите показват как всеки би се държал на истинска среща, още преди тя да се е случила.

Нашата песен. Всеки от двамата отговаря на седем въпроса – четири за себе си и три за другия. От комбинацията от отговорите им се създава песен, уникална само за тях двамата. Песента не е генерирана от изкуствен интелект, а е резултат от това, което двамата споделят – и никоя друга двойка няма да има същата.

Екипът вече работи по още игри, които ще бъдат добавени в следващите месеци. Мартин Димитров и Юлий Методиев пуснаха втората версия на своя революционен продукт, в която матрицата на съвпаденията стъпва и на игри. Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Нов дизайн и международен поглед

Интерфейсът на приложението е изграден наново – по-чист, по-бърз и по-лесен за ползване. Изкуственият интелект има ключова роля в създаването на новата версия: екипът използва активно AI при разработката ѝ.

Приложението е създадено за международна аудитория, а през есента и зимата екипът планира събития с университети в Канада и САЩ.

Отстъпки до 1 март 2027 г.

По повод новата версия EQUAL предлага специални отстъпки за абонамент. До 1 март 2027 г. всеки нов потребител получава промо код след регистрация в приложението: 20% отстъпка за месечен план, 40% за шестмесечен и 60% за годишен. Колкото по-сериозни са намеренията ви, толкова по-голяма е отстъпката. Кодът се използва директно в приложението.

EQUAL Dating App е достъпно безплатно в App Store и Google Play. С нова версия, пет игри и хиляди нови потребители само за няколко месеца, приложението продължава да доказва, че от България може да излезе продукт, който променя правилата на онлайн запознанствата.