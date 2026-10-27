Потвърдено: 15 г. затвор за убийството на кравар в Съединение, пребит жестоко с дървен сап

Нападателят Тошко Христосков заспал до жертвата, на сутринта станал и отишъл да нагледа животните

Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата от 15 г. затвор на Тошко Христосков от Съединение, който на 1 април м. г. преби с дървен сап Стойко Джуджев в кравеферма и заспа до трупа му. На сутринта се събудил и без да го погледне, отишъл в обора и започнал обичайните си дейности по грижи за животните.

Двамата се запили предната вечер, в един момент се скарали, което друг техен колега видял, минавайки край постройката, но не влязъл при тях. Христосков взел сапа и нанесъл множество удари по главата и тялото на Джуджев, който паднал на земята и починал от загубата на кръв. "Краката му са били буквално премазани, не зная защо му е спестена квалификацията "особена жестокост", каза прокурорът Димитър Махмудиев пред Апелативния съд в Пловдив.

Когато тялото на Джуджев било открито, нападателят обяснил, че не е умрял, а спи, защото е пиян. Христосков поиска произнесената от първата инстанция присъда да бъде намалена. "Съжалявам, че стана така и го утрепах. Не исках да се стигне дотам, имам 4 деца", каза той пред апелативните магистрати.

Те обаче намират наказанието за определено правилно. "Характерът на причинените увреждания, продължителността и

интензитетът на упражненото насилие не оставят съмнение, че подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на действията си, предвиждал е настъпването на смъртта на пострадалия като съставомерен резултат и е целял настъпване на същия", е записано в мотивите към съдебното решение.

Той не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВКС.