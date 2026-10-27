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ЦИК обяви официално резултатите от вота. Гюров пада от Йотова с 42 719 гласа

Весела Бачева

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Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

ЦИК обяви окончателните резултати от изборите в неделя и обяви официално, че на 1 ноември ще има балотаж.

Първа е двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев с 528 951 действителни гласова. Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 486 232 гласа. Разликата е 42 719 гласа в полза на Илияна Йотова.

Това леко променя съвсем леко резултатите, които бяха известни досега. Към 15 часа вчера при 100% обработени протоколи Йотова и Вълчев имат 528 929 гласа или 34,759%, а Гюров и Вълчев - 486 214 гласа (31,952%). Числата са на сайта на ЦИК. Това означава, че резултатите и на двете двойки са набъбнали малко, но с по под сто бюлетини. Вероятната причина за разминаването е, че след въвеждане на данните от секционните протоколи, ЦИК има право на повторна проверка.

67 353 души са гласували с "не подкрепям никого".

Очаква се в рамките на заседанието комисията и да вземе решение и по 70-те жалби от вчера за неправомерна агитация на премиера Румен Радев през платформите на Министерския съвет.

Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

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