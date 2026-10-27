Радев оправда съобщенията с агитация от МС с Николай Денков като премиер

Водим интензивни преговори с ЕК за бюджета, не го крием, категоричен бе премиерът

Не мисля, че публикуваното прессъобщение за подкрепа на Илияна Йотова е грешка. Спомнете си назад в годините, от моя пресцентър могат да ви дадат факти, данни и всякакви материали, по времето на министър-председателя Денков как се е процедирало.

Това заяви премиерът Румен Радев на брифинг във Велико Търново по повод разразилият се вчера скандал, след като негов призив за подкрепа на кандидата за президент Илияна Йотова бе разпространен от правителствената информационна служба. Премиерът е в града за среща по наболели инфраструктурни проблеми с кмета Даниел Панов. С него е и регионалният министър Иван Шишков. След срещата Радев посочи, че ще отиде на предизборната среща на президента и кандидат за следващ мандат Илияна Йотова в музей "Възраждане и Учредително събрание".

"Води се кална и недостойна предизборна кампания към президента Йотова", заяви още Румен Радев.

Заради разпространеното прессъобщение претендентите на Илияна Йотова на балотажа Андрей Гюров и Георги Кандев заявиха, че ще подадат жалба пред ЦИК за неправомерна предизборна агитация чрез официалните канали на правителството. В сигнала си те посочват две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК : предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3).

Вчера Радев коментира изборите с думите: "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце". А след събитието тези думи бяха отразени и в прессъобщението и качени на сайта и социалните мрежи на правителството.

Последва позиция на правителствената информационна служба, с която тя обвини медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура и манипулират думи на министър-председателя Румен Радев. За разлика от тях пресцентърът не съкращава думите на премиера и "няма да следва негативни примери", пише в позицията до медиите.

"Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове", пишат още те.

В прессъобщението на правителствената пресслужба от днешния брифинг на премиера в Търново обаче са описани само думите му за бюджета. Липсва изказването му за спора с предизборната агитация. Прессъобщението на МС от брифинга в Търново, по време на който премиерът Радев коментира темата с разпространението на предизборна агитация през каналите на МС.

"Не крием бюджета, но искаме да постигнем нашите цели при гарантирано европейско финансиране. Самият факт, че сме тук за да решаваме регионални проблеми, показва, че нашето управление е стабилно", каза още Радев, след като вчера бе обвинен, че правителството нарочно крие бюджет 2027 преди балотажа в неделя.

"Ние сме в изключително интензивни разговори с ЕК. Работим така, че да можем да си запазим социалните придобивки и в същото време да запазим регионалните програми за развитие, това за нас е изключително важно. Вярвам, че ще успеем до края на тази седмица да приключим тези разговори, за да можем да постигнем най-доброто и балансирано решение. Твърдо решени сме в този бюджет, въпреки препоръките да запазим социалната програма, доходите, увеличението на пенсиите, на детските, на майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура, спорт. Така че продължаваме тези много тежки преговори с ЕК. Когато сме готови и аз се надявам, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета, ще го внесем", каза още той.

Премиерът е във Велико Търново на среща по наболели инфраструктурни проблеми с кмета Даниел Панов снимка: Дима Максимова

За искането на опозицията за ново парламентарно изслушване на премиера и ресорни министри по актуални теми, включително въпроси, свързани с помилвания и разследвания на убийства, премиерът бе категоричен, че е готов да се яви пред депутатите.

Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика. Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол. С години не се мяркаха в парламента", критикува Радев.