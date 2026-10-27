Майката на загиналия при катастрофа Спас: Само 7 секунди бяха достатъчни, за да го отнемат от нас

Виновните за катастрофата Алекс Кючуков и Запрян Христев получиха общо 7,5 г. затвор

"Създавахме живота ти 9 месеца, а само 7 секунди бяха достатъчни, за да го отнемат от нас завинаги. Първа секунда - ударът на колата убиец. Втора - главата прави камшичен удар напред. Трета - главата се отмята рязко назад. Четвърта - от силата на удара се прекършват втори и трети шиен прешлен.

Пета - спира притокът на кислород и кръв към мозъка. Шеста - сърцето ти все още бие. Седма - вече си в ръцете на Бог!

Заради едно безразсъдство си отиде цяла вселена!"

Това написа майката на 18-годишния Спас Спасов Диляна Спасова, който загина при брутална катастрофа в Пловдив преди точно 3 години.

Фаталният инцидент стана на кръстовището на бул. "Цар Борис III Обединител" и ул. "Граф Игнатиев". Спас пътувал в мерцедеса на свой добър приятел, Алекс Кючуков, който към онзи момент имал 15 дни стаж зад волана. Младежът не спрял на стоп, след което колата от същата марка, движила се с много висока скорост по булеварда и управлявана от 24-годишния Запрян Христев, ударила автомобила му. Два дни по-късно Спас Спасов издъхна в болницата. Инцидентът стана октомври 2023 г.

Алекс Кючуков получи 3,5 години зад решетките, а Запрян Христев - 4 г. или общо 7,5-годишна ефективна присъда.

В публикацията майката Диляна се обръща към сина си. "Мило наше дете, само на 18 години, а пред теб беше целият живот! Цял един свят от мечти, надежди, любов и неизживени мигове. Не успяхме да те прегърнем като абитуриент, не видяхме сбъднати мечтите ти, не изживяхме заедно толкова много моменти, които ни бяха отнети завинаги. От всичко, което можеше да бъде, останаха спомени, снимки и една безкрайна болка, която никога няма да си отиде. Болка, която никой не може да разбере, ако не е погребал част от собственото си сърце. Ти си онази част от сърцата ни, която си отиде с теб, но никога няма да престане да те обича", написа тя във Фейсбук.