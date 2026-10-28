Смолян вади 100 000 евро за асфалт на обходния път до Пампорово, идва сняг

Забавянето на ремонта поставя под риск зимния сезон, а с това и поминъка на местните

100 хиляди евро вади от бюджета си община Смолян, за да асфалтира пътя до Пампорово, който е част от републиканската мрежа.

Свлачището по маршрута е сериозно изпитание за региона в навечерието на зимния туристически сезон. След като част от основния път беше разрушена в първите дни на май, временният авариен маршрут остана най-пряката връзка между Смолян и курорта. Състоянието му обаче тревожи всички - местните жители, хотелиерите и останалите представители на туристическия бизнес. Затова полагането на асфалта започна в понеделник.

Опасенията са, че при обилен снеговалеж или заледяване трасето може да стане практически непроходимо. В опит да овладее ситуацията и след извънредна среща, свикана от кмета на Смолян Николай Мелемов, общината обяви, че

от 1 декември ще бъде въведен специален режим на движение

от 6 до 13 ч автомобилите ще се движат в посока Смолян – Пампорово, а от 13 до 6 ч – в обратната. Целта е трафикът да бъде организиран по-ефективно. Остава обаче въпросът доколко тази мярка ще бъде приложима през зимата.

Работещите в Пампорово жители на Смолян питат как ще се организира прибирането им след работа, тъй като смените в хотелите и ресторантите не съвпадат с определените часове. Поставят се и въпроси за безопасността: ако възникне спешен случай или пожар в Пампорово след 13 ч, как линейка или пожарна от Смолян ще достигне до курорта срещу посоката на движение по тесния авариен път? Така изглеждаше местността Райкови ливади след свляклата се земна маса. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

Наред с логистичните казуси основно предизвикателство остава финансирането на ремонта.

"Поех ангажимент пред бизнеса и хората, които работят в курорта, да подобрим достъпа. Строителните дейности се финансират със средства от бюджета на общината въпреки ограничените ни финансови възможности. По предварителни изчисления стойността им ще бъде около 100 хил. евро. Ще поискаме тези средства да ни бъдат възстановени от държавата, тъй като пропадналият участък е част от републиканската пътна мрежа. Община Смолян вече е вложила 207 хил. евро в изграждане на аварийния обход през май и очаква и тези средства да бъдат възстановени", обясни кметът.

Иначе за качествено асфалтиране с рекултивиране и уширения са необходими приблизително 300 хил. евро.

Местната власт е поискала финансова помощ от държавата, а областният управител Георги Пепеланов обяви, че предстои междуинституционална среща за необходимите средства. Той уверява също, че през зимния сезон в района на аварийния път ще бъде разположена снегопочистваща машина.

"Пропадналият участък е част от републиканската мрежа, но вместо съдействие през октомври проблемът беше представен като отговорност единствено на местната власт", казва Мелемов.

Според изпълнителния директор на "Пампорово" АД Стефан Присадов частичният ремонт няма да реши проблема, тъй като останалото чакълесто трасе ще продължи да създава сериозни затруднения.

В сегашното му състояние е невъзможно да бъде използван пътят през зимата,

коментира той. Техническото състояние на участъка тревожи шофьорите на тежка техника и местните жители. Снегорините с гребла трудно почистват чакълести пътища: или изгребват чакъла и повреждат настилката, или оставят дебел слой утъпкан сняг и лед. При липса на плътна асфалтова настилка обработката срещу заледяване също е затруднена, а при затопляне смесицата от пясък, чакъл и вода се превръща в кал.

Последиците вече се усещат и извън пътя. По аварийния маршрут преминават доставки за хотели и заведения, както и над 3500 служители. За местния бизнес надеждният достъп е условие за нормална работа през най-важните месеци от годината. И през лятото свлачището беше активно. СНИМКА: ВАЛЕНТИН ХАДЖИЕВ

"Това не е авариен път, а офроуд атракция за туристите.

При първия сняг хората ще се изпотрепят",

коментират пътуващи. В социалните мрежи вече се публикуват колажи на автомобили, подготвени за офроуд с надписи "Готови за почивка в Пампорово".

Някои смятат, че подобен проблем на магистрала "Струма" или в района на София би бил решен значително по-бързо.

Други са разочаровани: "За пореден път ни показват, че Родопите са забравени от бога и от държавата."

Критики се отправят и към действията на държавата през лятото - не са предприети достатъчно мерки с аргумента, че свлачището е активно. Твърдението, че теренът не е променил положението си, обаче следва да бъде подкрепено с актуални данни от компетентните специалисти.

Напрежението се отразява и върху поминъка на местните хора. Хотелиерът Костадин Узунов предупреждава за сериозни финансови загуби. По думите му в района около свлачището има над 400 апартамента и 100 къщи, а

редица обекти вече са затворени

Той посочва, че липсата на асфалт по част от трасето създава сериозен риск за бизнеса, а в някои обекти са застрашени от фалит.

Стефан Присадов говори за спад на настаняванията през летния сезон и свързва тенденцията с несигурността, която затруднява туристите при планиране на почивките. Макар тези данни да не са достатъчни за категорична прогноза за зимния сезон 2026-2027, хотелиерите вече

предупреждават за намаляване на записванията и за допълнителни загуби, ако ремонтът се забави

Рискът не се ограничава само до настоящия сезон, а засяга и доверието в курорта в дългосрочен план.

Проблем има и за гостите от Гърция. Скиори от Александруполис и Солун идват често у нас, защото според тях Пампорово е по-зряла, по-голяма и по-професионално организирана ски дестинация от всеки гръцки курорт. Впечатляват се и от мощната система за изкуствено заснежаване. Тези предимства обаче може да се окажат недостатъчни, ако пътуването стане непредвидимо.

В гръцки туристически групи вече се появяват въпроси: "Истина ли е, че пътят през Смолян е затворен?" и "Сигурно ли е пътуването през зимата?". Български потребители и туроператори се опитват да обяснят възможностите за алтернативни маршрути през Превала и Рожен.

Чуждестранните туристи обаче изразяват притеснения заради сложната организация на движението, липсата на достатъчно информация на английски и гръцки за часовия режим и риска от образуване на колони.

5 фирми кандидати да направят моста, но ще е готов през 2028 г.

5 фирми са подали оферти да ремонтират мост над свлачището, което затвори пътя от Смолян до Пампорово. Документите им бяха отворени в Агенция "Пътна инфраструктура" в ранния следобев във вторник. Кандидатите са "Строй Инвест Груп 2" ЕООД, ИСА 2000 ЕООД, ДЗЗД "Пампорово мост", ДЗЗД "Мега Инвест Пампорово" и "Нивел Строй" ЕООД.

Ценовите им предложения ще бъдат отворени след няколко дни, но прогнозната стойност на поръчката, която не може да се надвишава, е 9,06 млн. евро.

Срокът за изпълнение на поръчката е 580 дни, а предвиденият срок за строителството е 550 календарни дни. Началото е планирано за 21 януари 2027 г. При спазване на графика завършването се очертава около края на август 2028 г.

Неофициално се знае, че кабинетът подготвя ПМС за компенсиране на разходите на община Смолян за работите по временния път, но кога ще бъде прието то и дали парите ще се отпуснат от бюджета за 2026 г. или от следващия все още не се знае.

Депутати от ПБ и областният управител Георги Пепеланов отправиха критики към кмета на Смолян за отмяната на бедственото положение, като посочиха, че запазването му е можело да позволи по-бързо изграждане на моста. Бедственото положение беше обявено на 1 май 2026 г.

На 16 юли кметът Николай Мелемов издаде заповед за прекратяването му, като посочи, че най-неотложните аварийни дейности са приключили и че по закон то се обявява за срок от седмица, като може да бъде удължено до 30 дни.

На 24 юли Пепеланов отмени тази заповед и върна в сила бедственото положение.