Съпругата на задържания за убийството на Слави Бинев - Ния, иска да бъде разпитана по видеовръзка

Съпругата на Еюп Темиз е поискала да бъде разпитана по видеоконферентна връзка. Това стана ясно в СГС, където се гледа мярката на Еюп. Той е задържан за убийството на Слави Бинев в събота.

Преди това съдът забрани Еюп Темиз да бъде сниман. Той беше подал молба да не бъде сниман, а ако това стане, лицето му да бъде заличено. Причината - неговата неприкосновеност. Той беше вкаран и по-рано в съдебната зала. Забраната да бъде сниман, важи и при конвоирането му.

В случаи на неизпълнение ще бъде наложена глоба, предупреди съдия Петър Славчев.

В залата стана ясно, че Еюп е със средно образование, роден е в Истанбул на 15 май 1973 г. Управител е на дружества в Турция и България. Адресът му в София е в квартал Симеоново и е със статут на постоянно пребиваващ. А в Истанбул живее в резиденция Сефи.