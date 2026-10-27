Глобиха с 300 евро мъж, ударил с юмрук жена заради паркомясто във Варна

50-годишният мъж призна вината си, след като ударил с юмрук по лицето шофьорка, направила му забележка за отнето място за паркиране.

Глоба от 300 евро ще плати 50-годишен мъж, ударил жена по лицето след спор за паркомясто във Варна. Районният съд одобри споразумение, по силата на което подсъдимият се признава за виновен за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Инцидентът станал на 4 май миналата година на паркинга на голяма търговска верига в града. Жената предприела маневра, за да паркира на едно от малкото свободни места пред обекта. В този момент обаче автомобилът, в който пътувал мъжът, заел мястото.

Потърпевшата направила забележка на другия водач през отворения прозорец на автомобила си за некоректната постъпка. Това подразнило подсъдимия, който отговорил с вербална агресия, а след това ударил жената с юмрук по лицето през прозореца.

В резултат на удара пострадалата получила кръвонасядане по кожата на скулата, причинило болка и страдание. Действията на мъжа са квалифицирани като причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, съобщават от ппесцентъра на съда.

50-годишният мъж е неосъждан. С одобреното от Районния съд във Варна споразумение той е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – глоба от 300 евро. Освен това трябва да заплати и разноските по делото, които възлизат на около 200 евро.

Съдебният акт е окончателен.