Цялата история с побоя на Слави Бинев от Руснака, Маргините и Джамов

Първият му сериозен сблъсък със смъртта е през 1993 г., когато го пребиват в спортния комплекс "Д'ескрим"

Борците карат на Витоша отвлечения, пребиват го отново и му дават пари за такси, за да се прибере

Младен Михалев-Маджо убеждава Бинев да се откаже от жалбата срещу пари или добро отношение

На очните ставки неочаквано рязко бити и биячи стават приятели

На 24 октомври беше застрелян бизнесменът Слави Бинев. В последните десетилетия той бе архонт, евродепутат, шеф на федерация, вицепрезидент на Българския олимпийски комитет, първи вицепрезидент на Европейския съюз по таекуондо.

Миналото на Слави Бинев обаче не е така бляскаво. Неслучайно той бе в центъра на гангстерската война в София през 1993-1994 г., като при нападението срещу неговия спортен център "Д'ескрим" той бе отвлечен и жестоко пребит. По време на следствието обаче Слави Бинев промени показанията си срещу Големия Маргин, Димитър Джамов, Малкия Маргин. Биячи и бити внезапно стават приятели и обвиненията срещу нападателите са снети.

Публикуваме откъс от документалната книга "9 милиметра", където е представена фактологията по делото.

През 90-те години се тиражират всевъзможни слухове за причината за големия побой в спортния комплекс на каратистите "Д'ескрим" в София от 1993 г. - инцидент, в който централно участие има председателят на културната комисия в 43-ото народно събрание Слави Бинев. Истината е, че причина за нападението е стар дълг на син на служител в "Мултигруп", върху който кредиторът налага чудовищни лихви. Борците защитават длъжника, а каратистите - заемодателя.

И все пак боят в "Д'ескрим" е само повод за саморазправа между двете групи, които натрупват силно напрежение помежду си в месеците преди инцидента. Но ето как започва всичко:

Георги Михайлов е роден в Пазарджик, но в началото на 90-те вече живее в "Дружба" и работи във фирмата "Арес Трейд" на "Мултигруп". До 1989 г. е бил треньор по тежка атлетика в ЦСКА. През 1994 г. синът му Иван е на 24 г. - футболист, първо играе за ЦСКА, после за "Родопа" - Смолян. През есента на 1992 г. Иван Михайлов решава да захване бизнес и по-точно продажба на зеленчуци на пазара до черквата "Св. 40 мъченици".

"Искахме да продаваме с един мой приятел, но нямахме пари, за да купим стока - ще си спомни по-късно Иван пред следователя. - Накрая говорих с Огнян Рангелов, баща на приятелката ми Милена, той се беше пенсионирал и имаше пари накуп. Той ми даде 12 000 лв. на 30 септември 1992 г. с уговорката след месец да му върна 14 хиляди лв. После започваха да текат 8 процента лихва върху сумата."

Двамата подписват писмен договор, но до 15 март 1993 г. Михайлов не връща парите. Междувременно започват спорове за сумата, тъй като заради голямото закъснение Рангелов си начислява лихви.

През октомври 1993 г. кредиторът се свързва с Иван Кемилов от охранителната фирма на каратистите ЦБР и му казва, че сумата вече е 150 000 лв. Кемилов иска 30 процента (45 000 лв.), за да посредничи за връщането, и след като получава утвърдителен отговор, се обажда на Иван Михайлов (длъжника) и му казва, че срокът му изтича на 13 ноември.

Притиснат сериозно, Иван се оплаква на баща си Георги. Два дни по-късно - на 15 ноември, родителят споделил за изнудването с Димитър Джамов, тогава охрана в "Омега 93". Михайлов ги потърсил, защото имал с тях договор за охрана от 1 октомври 1993 г. Така Джамов и Михайлов-баща се уговорили да отидат заедно в "Д'ескрим" на 16 ноември, за да изгладят случая. В ранния следобед на 16-и Джамов се обадил по телефона на Руснака и му казал да събере хора. В това време Руснака бил в кафе "Атол" с Маргините, Мошев и Пело Стоев. Голямата група борци обаче е дислоцирана пред кафе "Интрига" на бул. "Витоша". Ето какво си спомня днес за началото на акцията един редови изпълнител: "Когато организирахме наказателни акции, само шефът и един или двама около него знаеха къде ще се ходи. В деня, когато бе нападението пред "Д'ескрим", още по обяд се бяхме събрали около 50 души пред кафе "Интрига" на "Витошка".

Според свидетелите по делото Джамов (на снимката вдясно) се обадил по телефона на Руснака да събере бригада за “Д'ескрим”.

После се преместихме пред басейн "Червено знаме" и оттам тръгнахме към "Д'ескрим". Казаха ни да бием и да грабим. Пред комплекса. Руснака излезе от колата и започва да обяснява: "Никой да не се плаши! Ние сме с вас!". В това време Джамов, който беше в първата кола, спря и се върна да види какво става, извика: "К'во се обяснявате?! Ако трябва, сам ще вляза!".

Една голяма група се впуснахме надясно, а другите, отляво. Около 4 коли, спряха пред самия вход. Охраната вътре беше не повече от 10-ина души, от които не всички бяха бойци."

Групата пристига около 17 часа пред "Д'ескрим". Първо влизат Джамов и Михайлов. Останалите ще твърдят пред следователя, че са видели през прозореца хората от спортния център да се държат заплашително към Джамов и Михайлов. Затова нахлуват, като Малкия Маргин вика: "Никой да не мърда! Някой има ли оръжие?!".

Борислав Цветков от групата на каратистите отговорил утвърдително и посочил пистолета си в кобур на кръста. Малкия Маргин му го взел, в това време нахлули и другите и започнало масово сбиване, което продължило 5-10 минути.

Историята се потвърждава и от разказа на Михайлов-баща: "Още преди да започне боят, Джамов им говореше: "Нали се бяхме разбрали, че на спортисти не трябва да се посяга? Защо сте постъпили така? Какво правите в офиса му, като знаете, че този офис се охранява от нас?!". В това време се събраха 5-6 души от "Д'ескрим" около нас. Влезе един доста пълен, пъпчив, с бръсната глава - създаде ми впечатлението, че влиза нарочно, за да предизвика скандал. Иван от "Д'ескрим" извади лист и каза, че го интересува сумата от 150 000 лв.

Тогава Джамов го попита: "Защо гледаш тази цифра, а не цифрата 12 000 лв.?!".

Точно в този момент вратата се отвори с трясък Нахлуха минимум 10 човека, явно познати на Джамов. Всеки един от тях се насочи към човек от "Д'ескрим". Протегнаха ръце към поясите им, явно предполагаха, че носят оръжие. Повалиха ги и ги стъпкаха още с влизането. Бяха като лавина.

От пояса на дебелия извадиха пистолет и го удариха по главата с думите: "Защитници?! А носите оръжие?! Така ли защитавате хората?!".

В това време, някой ме повали на бюрото, като ме хвана отзад за гърлото. Чух, че Джамов викаше: "Изведете Михайлов! Изведете Михайлов!". Двама-трима от хората на Джамов скочиха на бюрото върху този, който ме държеше. Усетих, че вратът ми се пълни с кръв и ръката на този, който ме държеше, омекна. Тогава бях изведен навън."

Един от първите, които дават показания за инцидента, е съдружникът на Слави Бинев и изпълнителен директор на фирма "Бума" Михаил Стефанов: "Излязох от офиса и видях пред входа на комплекса голяма група от хора. Няколко души ритаха управителя на фирмата Славчо Бинев, замъкнаха го за краката, като главата му беше на земята, и го замъкнаха на края на паркинга и отново го влачеха надолу. От главата му течеше обилно кръв. Слязох надолу след тях и видях, че го вкараха в една "Нива" - черно-кафява. Зад нея имаше джип - С 7008, западно производство.

Откъм автоборса "Беакрис" и отсреща видях повече от 10 автомобила, около тях имаше сигурно 50-60 души Колоната от коли отпътува в посока "Дружба". Два часа след събитието ми се обадиха от дома на Славчо и ми казаха, че той е вкъщи.

Веднага отидох и проведох разговор с него, на който разбрах, че са продължили да го бият повече от половин час в полето и после са го изхвърлили на пътя. Спряло такси и го откарало вкъщи. От разговора разбрах, че са го били лица с прякори Пело, Димата Руснака, Машев, Маргина, Оги Дебелия и други. В мое присъствие бе извикана "Бърза помощ", която го взе от вкъщи.

Дал сведението - подпис - 16.11.1993 г."

Слави Бинев дава първите си показания около 20 часа в деня на боя в "Пирогов" пред оперативен работник Цветков, а скоро и пред следовател

Слави Бинев: Бях целият в кръв, но разпознах Маргините и Димата.

Слави Бинев дава първите си големи показания в 16,15 часа на 19 ноември пред следовател Христо Бочанов от Шеста районна следствена служба. Разговорът продължава час и половина - до 17,45 часа:

"На 16 ноември 1993 г. бях в "Д'ескрим". Към 17,15 часа бях в офиса на в. "Самурай" в същата сграда. Дойдоха колеги и казаха, че нахлуват много хора и влизат в офиса на ЦБР. Аз стигнах, тичайки, там и видях, че пред вратата има множество хора. Тези, които познавах, бяха Коко Семерджиев, Христо Джамбов, Гелето Ангел и Емил Машев. Те са от групата на борците.

Не се занимавам с разпределение на територии. Тъй като лично ги познавам, ги попитах: Какво има? Конкретно към мен не е имало заплахи, но към ЦБР - да. Тъй като аз съм наемател на комплекса, веднага влязох в офиса, избутах човека, който седеше на вратата, и видях, че всички са налягали на земята и над тях бяха насочили пистолети и ги биеха.

След като ме забелязаха, Димата Руснака извика: "Ето го инициатора!", и цялата агресия се насочи към мен от всички с прикладите на пистолетите. Чувах да се крещи: "Убийте го! Убийте го! Ние сме властта! Ние държим цяла България! Цяла България ни плаща! Ние държим силата! Ние взривяваме!".

Въпреки че бях целият в кръв, аз успях да разпозная Малкия, Големия Маргин, Димата, Огнян и... Аз съм изгубил съзнание. Направи ми впечатление, че вътре имаше един добре облечен и е бил с куфарче, не го познавам лично.

Нападателите бяха въоръжени с пистолети, метални пръти. Димата беше с ризница. По време на боя съм изгубил съзнание. После ми казаха, че са ме влачили за краката. Дойдох в съзнание в една "Нива", червеникава, заедно с мен имаше около 5-има човека. Спомням си, че нивата я караше Малкия Кършев. По едно време свърши бензинът при "Драгалевци" и ме прехвърлиха в мерцедес, от най-новите - 300 С. Вътре в мерцедеса беше Пело Пеловски, мисля. Там ме качиха преди Простор (хижа "Простор") и ме смляха окончателно. Не знам какво ме спаси..."

В първоначалните показания Слави Бинев твърди, че Големия Маргин (вдясно) е държал автоматичен пистолет по време на боя. После се отказва от показанията си.

Точно седмица след първите показания - на 26 ноември, Слави Бинев и Борислав Цветков пускат жалба до прокуратурата:

"На 16 ноември 1993 г. следобед около 17 часа в спортния комплекс "Д'ескрим" беше извършено нападение. Досега нищо не е направено. Разпознахме част от нападателите, участвали в побоя, но не се вземат никакви мерки спрямо тях, а те продължават своите провокации. В побоя участваха Маргините, Руснака, Джамов, Кършев, Машев, Оги Дебелия, Паскала, Кучето. Моля да вземете необходимите законови мерки."

Свидетели твърдят, че по време на нападението от офиса изчезнал плик с 300 000 лева. Като крадци посочват Джамов, Руснака и Маргина.

На 30 ноември 1993 г. Слави Бинев отново дава показания пред следователя Христо Чобанов: "Първо в стаята видях Димата и двамата Маргини. Огнян Траянов и още едно момче, нисичко, с черна коса, което не познавам, но беше от най-активните. Когато тръгнах да влизам, с мен влязоха Джамов, Машев и още един възрастен човек, когото не познавам.

Димата бих го познал по всичко и най-вече по лицето и тялото. Има кръгло лице, сини очи, руса коса, но вече пооредяла, сресана нагоре, късо подстригана, има присмехулно изражение, тънки устни, има широк врат на спортист, по-нисък е от мен, тежи около 75 кг. Лично той беше с пистолет, автоматичен, и дори с него ме удар много пъти по главата и най-много по тила. После ми казаха, че ме е удрял и с палка.

Той и оня дребният, когото не познавам, на околовръстното шосе искаха да ми счупят краката. Също и Митко Джамов и Огнян Траянов. Големия Маргин го познавам от ВИФ, той има обикновено лице, сини очи, права коса. Носи дълга и не я реши. Той е много дребен, около 1,60 м, тежи 50-60 кила и има фигура на спортист, ушите му са смачкани, защото е бивш борец. По принцип много говори и е от хората, които вдигат аларма. Той има определено голяма глава.

Той беше от най-активните, като куче тичаше и биеше всеки, беше въоръжен с пистолет и от него получих много удари с пистолета, тоест с дръжката.

Малкия Маргин го познавам не много отдавна, той е по-висок от брат си, с черна дълга коса, с продълговато лице, леко смуглест, тъмни очи, висок е около 170 см. Тялото му не е като на брат му, а е слаб и бих казал симпатичен. При нападението той беше от най-активните, думкаше всички по главите и после разбрах, че това е бил пистолетът на Боби.

Димитър Джамов го познавам от казиното на хотел "Плиска", там беше охрана. Той е с кръгло лице, прогресивно оплешивяващ, но тогава беше с шапка, беше с пистолет и го показваше на всички. Беше с кафяво кожено яке, дългичко. Висок е 180 см, около 80-85 кг, валчесто лице, тъмни очи, няма много отличителни белези освен оплешивяването.

Мисля, че е около 30 г., има фигура на спортист и ушите му са сплескани като на борец. При нападението той беше отвън на офиса. Когато аз тръгнах към него и първият ми въпрос беше насочен към него, защото веднага го познах, той просто не ми каза нищо и ми обърна гръб. Тогава аз влязох в стаята или по-точно се опитах да вляза, защото някой я подпираше отвътре. Тогава Джамов и Емил Машев налетяха върху мен и ме изблъскаха към офиса. Джамов, след като ме вкараха вътре, не си го спомням вече добре, тъй като вече започнах да губя съзнание, след това го видях на околовръстното шосе, когато се опитваха да ми счупят краката. Тогава съм изгубил съзнание...

...При нападението ми взеха една златна гривна. Тя изглеждаше доста дебела, около 38 грама, много специфична плетка, прилича на нормалната, но е сплесната доста силно, купил съм я от "Магура" още едно време за 400 долара." (Слави Бинев рисува на последния лист от показанията си с химикал какво представлява плетката на гривната.)

Слави Бинев прави и разпознавания по албум със снимки. На 1-ия лист на снимка номер 3 Бинев разпознава Димата. На снимка номер 4 - неизвестен извършител. На снимка номер 6 разпознава Пело Стоев. На 2-ия лист, снимка номер 4 - разпознава Джамов. На 3-ия лист, снимка номер 2 - Машев. На 4-ия лист, снимка номер 1 - Големия Маргин.

На 15 април 1994 г. Бинев дава последни показания, в които продължава да поддържа обвиненията и разказва повече подробности за втората част от боя до околовръстното шосе.

"Димата беше с палка и с пистолет и също ме удряше по главата. Побой ми беше нанесен и от Петко от Ямбол, който в момента е дясна ръка на Младен Михалев. Оги Дебелия ме държеше за краката, а Петко с едно желязо ме удряше също по краката. Бях обут с високи ботуши със стабилна подплата и това ме спаси да не ми счупят краката.

Впоследствие научих, че при влизането ми в стаята на ЦБР първоначално отзад ме е ударил по главата Митко Джамов. По време на боя изпаднах в безсъзнание, като последното, което помня, е, че бях на земята и Димата извика: "Грабвайте го!".

Малко преди Простор колата спря по пътя, отби се на банкета и Оги Дебелия ме изкара от колата. При нас спряха 3-4 коли, които са ни следвали през цялото време. Блъснах Петко и побягнах по склона надолу.

След 30-40 м ме настигнаха и ме върнаха обратно. Огнян ме хвана за краката, някой за ръцете, а Петко започна да ми нанася удари по краката с желязо. Побоят беше от порядъка на минута, минута и нещо.

В един момент при нас дойдоха Митко Джамов и Димата и ситуацията рязко се измени. Все едно нищо не е станало. Димата ми каза: "Успокой се, станала е грешка. Дай да оправим нещата."

След това се обърна към другите и каза: "Закарайте го някъде, за да си хване такси!". След това ме качиха в мерцедеса.

Следователят към Слави Бинев: Някой през тези месеци приканвал ли ви е да се откажете от показанията си?

Сл. Б.: При инцидентни срещи с Младен Михалев същият постави въпроса, че трябва да се уредят нещата било с пари, било с добро отношение, за да се потули случаят "Д'ескрим"... На тези разговори не съм обръщал внимание, не съм ги приемал на сериозно."

Младен Михалев - Маджо опитвал да тушира напрежението между Слави Бинев и Маргините. Снимка: 24 часа архив

Чак на 29 ноември 1993 г. (две седмици след побоя) следователят Димитър Ганев от Шеста районна следствена служба нарежда да започне издирване на побойниците. На постоянните им адреси обаче не е намерен никой и неизвестно защо те са обявени за общодържавно издирване всъщност чак на 25 февруари 1994 г. с бюлетин номер 39 на столичната полиция.

Твърде късно е...

Джамов излиза от страната с истинския си паспорт Е 1119726 през Кулата на 11 февруари 1994 г. Първоначално разследващите не успяват да установят как е напуснал България Руснака. Скоро разбират, че той пръв заминава в чужбина през аерогара София още в средата на декември 1993 г. (МВР тогава не знае какви паспорти има Минев - нищо че само по "Чешкото дело" ползва най-малко 5.) На адреса на родителите му в столичния кв. "Люлин" започват да се получават картички от приятелката му Ирена от Ню Йорк.

Скоро става ясно, че Руснака е напуснал страната с полет с прекачване към Канада, а оттам се е прехвърлил в САЩ. Разследващите дори не знаят, че той разполага с редовен американски паспорт.

Съпругата на Маргина - Мария, твърди пред полицията, че не е виждала мъжа си от Нова година. По същото време се получава оперативна информация, че Джамов и Маргина са заедно в Солун.

Образувани са прокурорска преписка 3497/1993 и следствено дело 11/1994 г. - първоначално срещу неизвестни извършители затова, че на 16.XI.1993 г. в спортен център "Д'ескрим" на "Искърско шосе" 2 е извършен въоръжен грабеж на 300 000 лв., придружен със сила и заплаха Джамов е обвинен по чл. 199, чл. 325 и чл. 29 от НК (грабеж и хулиганство в условията на опасен рецидив).

Руснака и Големия Маргин - по чл. 199 и чл. 325 от НК(грабеж и хулиганство).

Николай Маринов - по чл. 198, чл. 325 и чл. 339 от НК (грабеж, хулиганство, незаконно оръжие).

Емил Ангелов Машев - чл. 325 от НК (хулиганство).

Пело Стоев - чл. 199, чл. 325, чл. 29 (грабеж, хулиганство в условията на опасен рецидив).

Установява се, че в боя са участвали още Огнян Траянов-Дебелия, Златко Славов-Кучето, Коко Семерджиев, Кирил Барбутов, Иван Кършев, Райко Паскала, но те не са обвинени.

След инцидента полицията намира на място 2 шашки амонит, всяка по 200 грама, 4 капсул-детонатора, 150 сантиметра огнепроводен шнур и 2 километрични часовника - каратистите казват, че са на борците, а борците - на каратистите.

Разследването окончателно се срива в последвалите очни ставки на главните действащи лица.

20.X.1994 г., 14,15 часът,

Слави Бинев - Димитър Джамов:

Следователят пита: Познавате ли се и в какви отношения се намирате помежду си?

Сл. Б.: Познавам лицето, което седи срещу мен. Това е Димитър Джамов. Мисля, че с него сме в добри отношения. За мен специално беше загадка неговото присъствие на инцидента в "Д'ескрим".

Д. Дж.: Познавам много добре лицето, което седи срещу мен. Това е Слави Бинев. Мисля, че имаме отлични отношения.

Сл.: Разкажете какво е участието на обвиняемия Димитър Джамов в инцидента на 16 ноември 1993 г.

Сл. Б.: Тогава видях Димитър Джамов два пъти. Първо пред офиса на фирма ЦБР, имаше и други момчета отвън. Инцидентът беше започнал. Попитах Джамов какво става и какво прави там. Мисля, че присъствието му там го притесняваше. Мисля, че не сме разменяли много думи, тъй като аз влязох в офиса. Не мога да си спомня дали е бил вътре в офиса...

... След това видях Джамов с Димата, когато казаха на другите момчета, които бяха около мен, става въпрос за мястото извън "Д'ескрим", да ме закарат някъде и да ме освободят... От други хора чух, че са видели Джамов да ме удря, но лично аз не мога да си спомня такова нещо. Най-малко от него съм очаквал да направи такова нещо...

Архонт и политик в наши дни, Бинев бе в центъра на гангстерската война в София през 1993-1994 г.

20.X.1994 г., 14,10 часът, Слави Бинев - Дмитрий Минев-Руснака:

Сл. Б.: Познавам лицето, което седи срещу мен, казва се Дмитрий Русевич Минев. Виждали сме се по заведения. С него нямам роднински връзки и особени отношения.

Р.: Познавам лицето, което седи срещу мен. Това е Слави Бинев. Познаваме се от 2-3 г. Отношенията ни са хладни.

Сл.: Какво е отношението на Дмитрий Минев към събитията от 16 ноември 1993 г.

Сл. Б.: Мина доста време от инцидента. Дмитрий и неговата фирма имаха да решават един проблем с охранителна фирма ЦБР. По-късно се разбра, че проблемът е във връзка с някакъв бивш спортист и сина му, не помня точно, свързан с някакви пари, които фирмата трябваше да вземе.

На 16 ноември 1993 г. около 18 часа момчетата от комплекса ме потърсиха и ми казаха, че става някакъв инцидент. Във външната стая имаше налягали хора от фирмата и други, които ги биеха. Имаше и други лица, които вече не мога да си спомня. Влязох във вътрешната стая, видях, че също се биеха. Във вътрешната стая видях Димата. Доколкото си спомням, беше облечен с черно кожено яке и дънки.

Не мога да посоча дали беше въоръжен поради факта, че мина доста време оттогава. Опитах се да въдворя някакъв ред, опитах се да задам няколко въпроса, но ситуацията беше доста напрегната и положението не можеше да се овладее. Със сигурност не мога да кажа дали Димата ме е удрял.

Боят, мисля, продължи около 3-4 минути. В момента не мога да се сетя какво друго е правил Димата там. Впоследствие не помня, не бях в пълно съзнание, за да мога категорично да кажа, но мисля, че един от тези, които ме извлякоха навън и ме качиха на един джип, беше Димата. Ориентирах се в обстановката, когато бяхме извън София, в колата Димата го нямаше...

Р.: Това, което казва свидетелят Бинев, в голямата си част е вярно с някои изключения... Действително стана голям бой в стаите. Възможно е да съм ударил Слави Бинев и някой друг от присъстващите, но не е било умишлено, всеки нанасяше удари.

Не бях въоръжен по време на този бой. След излизането ми от "Д'ескрим" видях едно от момчетата на име Петко, с прякор Каратиста, от Ямбол да бие Слави Бинев. Имаше още две момчета, които не познавам, в една кола.

Едното момче седеше на шофьорското място, а другото беше отвън. Отидох и казах на Петко да не се занимава със Слави Бинев. Обърнах се към Петко и казах да закара Слави Бинев до болницата, тъй като му течеше кръв от главата, но това стана пред "Д'ескрим". След това не съм виждал Слави. Тръгнахме си с колата заедно с Красимир Маринов.

Сл. Б.: Напълно е възможно това, което казва Димата, да е истина, не бях в пълно съзнание, много неща ми се губят.

Следователят към Слави Бинев: При разпознаването по снимки на 26 януари 1994 г. сте посочили Дмитрий Минев-Димата, че същият е един от водещите фигури при побоя, крещял, раздавал удари, бил въоръжен с пистолет и полицейска палка. Понастоящем не посочвате такова нещо. Кое наложи промяната в показанията ви? Оказван ли ви е някакъв натиск и от кого?

Сл. Б.: Натиск не ми е оказван. Отнасям във времето това детайлизиране. Битката тогава беше жестока и не мога да детайлизирам нещата. Доколкото си спомням, мисля, че Димата имаше някаква палка, но за пистолет не съм сигурен. Друго нищо не мога да кажа.

Следователят към Слави Бинев: Какво ви е известно за намерените взривни вещества в офиса на ЦБР по време на инцидента?

Сл. Б.: Не знам нищо за такива вещества.

Р.: За първи път чувам за такива вещества. Беше един хаос и такива вещества не съм виждал.

20.X.1994 г., 14,35 часът, Слави Бинев - Красимир Маринов:

Сл. Б.: Познавам добре лицето срещу мен. Известен ми е с прякора Големия Маргин. Името му е Красимир. Били сме заедно във ВИФ, както и с Димитър Джамов.

Отношенията ни бяха много добри. За мен беше учудващо присъствието му в инцидента на 16 ноември 1993 г.

Кр. М.: Познавам лицето срещу мен. Това е Слави Бинев. Заедно сме били във ВИФ. Отношенията ни са добри.

Сл. Б.: На 16 ноември 1993 г. си спомням, че Красимир Маринов беше във вътрешната стая на фирма ЦБР, където всички се биеха и където се опитах да въдворя ред. Не мога да бъда сигурен дали Красимир Маринов беше въоръжен. Мина доста време и това е избледняло от съзнанието ми. Той викаше, крещеше, но не мога да посоча точно, но си спомням, че имаше такъв момент.

Кр. М.: Няма какво да добавя. Действително бях в "Д'ескрим", видях Славчо Бинев, както каза той, действително виках и крещях. Не си спомням да съм удрял Слави Бинев. Не бях въоръжен.

Следователят към Слави Бинев: В показанията си досега, както и на 26 януари 1994 г., сте посочили, че в инцидента един от най-активните е бил Красимир Маринов и че същият е бил въоръжен. Видели сте го да държи един найлонов плик с пари. В показанията си днес не посочвате тези обстоятелства. Кое е истината и кое наложи промяната във вашите показания?

Сл. Б.: Не смятам, че има промяна в показанията ми. Специално за тази торба впоследствие научих, че е имало пари, и мисля, че съм го заявил. Впоследствие разбрах, че парите са на Боби Цветков, на неговата фирма ЦБР. Доколкото си спомням, нямам конкретно твърдение досега, че съм видял найлонов плик с парите в Маргина... Имаше торба, но дали беше с пари, не мога да твърдя.

Следователят към Слави Бинев: Как ще обясните факта, че в протокол за разпит от 26.I.1994 г. сте посочили, че Красимир Маринов е бил въоръжен с автомат "Спорпион" и че е държал найлонов плик с пари, за които впоследствие сте разбрали, че са били 300 000 лв.

Сл. Б.: Мога да го обясня със суматохата и хаоса, който цареше там, на страха очите са големи, просто състоянието ми в момента, не мога да дам обяснение, в този момент бях в полусъзнание, с травми по главата. Просто не мога да дам смислено обяснение."

И останалите 5-6 свидетели дават такива показания по време на очните ставки. Малкия Маргин е обвинен за грабеж на пистолета, но твърди, че го е взел, за да не го използва Цветков, и го хвърлил в тревата навън. Така разследващите преценяват, че няма умисъл. Пело Стоев е обвинен и в грабеж - отнел ръчен часовник, златно колие и 27 214 лв. със сила и заплаха от Минко Василев и Вълко Иванов.

После обаче двамата дават колебливи показания, а не са намерени и доказателства.

По обвинението срещу всички за хулиганство по чл. 325 от НК - "Разследването е установило, че посещението е било с цел недопускане на саморазправа с Джамов и Михайлов. В тях не е бил формиран пряк или евентуален умисъл за осъществяване на хулигански подбуди по смисъла на чл. 325, ал. 2."

Така на 18 ноември 1994 г. - точно година и два дни след инцидента, следователят пише заключителното постановление за прекратяване на делото.