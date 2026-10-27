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Името на Пламен Дишков-Кела изплува в разследването за убийството на Слави Бинев

Ана Михова

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Пламен Дишков-Кела

  На съпругата на задържания турски бизнесмен Еюп Темиз - Ния, той обяснил, че тя трябва да му дава пари

Името на небезизвестния Пламен Дишков-Кела изплува в разследването за убийството на бизнесмена Слави Бинев. В Софийския градски съд, където се гледа мярката на Еюп Темиз, задържан за убийството на Слави Бинев в събота, стана ясно, че именно появата на Кела е притеснила и уплашила бизнесмена.

Дишков се явил и казал, че Ния Темиз трябва да му дава пари. 

Пламен Дишков, известен с прякора Кела, е едно от имената, свързвани с криминалните хроники на Бургас от началото на 2000-те години. Той бе подсъдим по делото за поръчковото убийство на Димитър Стаматов – Мастара, собственик на месарска фирма и близък приятел на Димитър Желязков – Митьо Очите.

Стаматов беше застрелян със снайпер в сърцето на 21 ноември 2002 г. в Бургас. Дишков беше обвинен като поръчител на убийството, а Тодор Неделчев – Недьо – като негов помагач. Първоначално двамата получиха присъди съответно от 20 и 16 години затвор, но Върховният касационен съд отмени осъдителните решения и делото беше възобновено.

През август 2011 г. Дишков е задържан в Португалия, след като години наред беше издирван с червена бюлетина на Интерпол и европейска заповед за арест. През юни 2020 г. Бургаският окръжен съд го оправда по делото за убийството на Мастара.

Очаквайте подробности! 

Пламен Дишков-Кела

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