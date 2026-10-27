Асен Василев към Радев: Ако бюджет 2027 е толкова добър, защо го криете?

Току-що Радев пак излъга от Велико Търново. Европейската комисия не пише бюджета на България. Правителството на Радев пише бюджета на България. Защо криете бюджета за 2027 г., ако е толкова добър? Покажете го на българските граждани, не само на Брюксел!

Това написа във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, след като по-рано премиерът Румен Радев заяви от Велико Търново, че правителството води интензивни преговори с Европейската комисия за бюджета и не го крият. Коментарът на Радев дойде след обвинения, че правителството нарочно крие бюджет 2027 преди балотажа в неделя.

"По закон трябва да внесете бюджета в Народното събрание до края на октомври. Какво толкова страшно има в него, че сте готови да нарушите закона", пита Василев в поста си.

"Не крием бюджета, но искаме да постигнем нашите цели при гарантирано европейско финансиране. Самият факт, че сме тук за да решаваме регионални проблеми, показва, че нашето управление е стабилно", каза Радев преди срещата си с кмета на Търново Даниел Панов.

"Ние сме в изключително интензивни разговори с ЕК. Работим така, че да можем да си запазим социалните придобивки и в същото време да запазим регионалните програми за развитие, това за нас е изключително важно. Вярвам, че ще успеем до края на тази седмица да приключим тези разговори, за да можем да постигнем най-доброто и балансирано решение. Твърдо решени сме в този бюджет, въпреки препоръките да запазим социалната програма, доходите, увеличението на пенсиите, на детските, на майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура, спорт. Така че продължаваме тези много тежки преговори с ЕК. Когато сме готови и аз се надявам, че ние ще отстоим нашите виждания за бюджета, ще го внесем", каза още той.