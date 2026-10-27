Велислава Петрова: Само прекратяването на войната в Украйна може да подсигури безопасността на Черно море

Позицията на правителството за края на военните действия, е съобразена с настоящата ситуация и нито е крайна, нито необичайна

Само прекратяването на военните действия в Украйна може да доведе до това да бъде подсигурена безопасността на Черно море, но това може да бъде и първа стъпка.

Това заяви външният министър Велислава Петрова в интервю за Би Ти Ви. Тя бе категорична, че България настоява да бъдат събрани всички доказателства около ударите с дронове по няколко кораба в българските води на Черно море, при които загинаха моряци. Търси се подкрепа от съюзниците от НАТО и ЕС за укрепване на сигурността в района, потвърди Петрова. И бе категорична, че България не е забавила реакцията си след инцидентите, в опита си да изясни всички обстоятелства около тях.

"Не мисля, че България изчаква дълго. Спомняте си всички това, което се случи в Лайпциг. Ако погледнете назад във времето, инцидентът се случи на 4 август, а беше оповестено от властите в Германия кой е извършителят на 1 септември. Тоест имаше почти четири седмици между случилото се и реакцията. Така че мисля, че тук е абсолютно нормален процес, в който се опитваме да разберем всички обстоятелства", каза тя. Тази теза бе изказвана нееднократно и от военния министър Димитър Стоянов.

Петрова коментира и падналия край Констанца дрон, чийто произход бе определен като руски от президента на Румъния Никушор Дан.

"Не мисля, че са дали каквито и да било доказателства, че е руски. В същото време президентът извикал ли е руския посланик, предприели ли са някакви дипломатически действия, или показни, или са доказателства", заяви тя, и обясни, че подходът на нашето правителство е да иска доказателства, преди да прави заключения.

„Беше много ясно казано от премиера още от самото начало, че нашият подход е такъв, в който изискваме доказателства. Иначе и той, и аз много ясно казахме каква би била логиката на войната. Но в случая доказателствата са основното нещо, което ни е необходимо. И правим всичко възможно, така че да ги имаме възможно най-бързо", допълни дипломат № 1 в телевизионния ефир.

Относно решението на премиера да извика руската посланичка Елеонора Митрофанова на среща в Министерския съвет, а не привикването да се осъществи през външното министерство, Петрова обясни, че и тя е била на срещата и не е видяла нищо тържествено в това решение.

"Всъщност това е акт на много голямо ниво на сериозност, което правителството вижда в това, което се е случило. Фактът, че е приета и извикана от премиера, означава, че наистина приема случая с високо ниво на сериозност", заяви тя.

Според нея Европа вече играе по-активна роля в дипломатическите усилия за Украйна, защото досега инициативата е била предимно на САЩ.

"Това, което ние винаги призовавахме, е Европа да бъде много по-активна. Виждате, че диалогът започва да се нормализира като готовност за такъв. Дали той ще доведе до последващите действия? Важното е, че е започнат", категорична бе тя. А като положителни стъпки в тази посока тя посочи стартиралите контакти между европейски представители и Русия.

"Позицията на правителството ни е такава, че досега дипломацията не беше използвана достатъчно активно и достатъчно адекватно, не беше използвана особено с активното участие на Европа. Смятаме, че тя трябва да бъде основният фокус на нашите усилия, така че да спрем продължаването на военните действия", каза още тя.

Това е позиция, съобразена с настоящата ситуация и нито е крайна, нито необичайна, категорична бе Петрова. И отхвърли твърденията, че българската позиция може да бъде обобщена само като призив за преговори без ясно разграничаване между агресор и жертва. Освен това уточни, че страната ни не дава военна помощ на Украйна, но й съдейства в други области, като енергетиката, инфраструктура, генератори.

"България може да има ключова роля за енергийната сигурност на Украйна заради позицията си на транзитна страна и възможностите за доставка на природен газ чрез съществуващата инфраструктура. Основният приоритет за Киев в момента е да бъде осигурено необходимото за следващия зимен сезон", допълни министърката.

Българският дипломат № 1 бе категорична, че правителството не води различни външни политики, каквито критики имаше от опозицията заради подкрепата за различни декларации за Украйна и прочее.

"Мисля, че много умело опозицията фокусира вниманието на хората върху декларации, изявления, защото дотам се опира в тяхното желание. Смятам, че най-важното е какво се прави. И тук България много ясно има своята позиция – какво дава и какво не дава. Няма двойна практика. Каквото говорим навън, където се присъединим, и тук сме. Да, България е част от европейската политика и България формира своите позиции като част от европейската политика, но има право в национално качество също да има и различия в своите позиции там, където е възможно", обясни тя. И отхвърли твърденията, че страната ни е изолирана от Украйна, като даде пример с двете срещи на премиера Радев с украинския президент Володимир Зеленски.

"Търсенето на това кой каква декларация е подписал, не е подкрепил, не води до край на военните действия и не помага на българския народ", отчете Петрова.

За създаването на център за наблюдение и анализ на рисковете в Черно море, което е съвместна инициатива на България и Румъния по линия на ЕС, Петрова обясни, че центърът ще събира и анализира информация за различни заплахи в региона. От българска страна ще се работи по наблюдението на хибридни заплахи, въздействието върху околната среда и киберсигурността. Румънската страна ще се съсредоточи и върху наблюдението на подводните кабели и част от енергийната инфраструктура.

За да бъде реализиран успешно проектът, е нужно адекватно финансиране в следващата финансова рамка на ЕС, както и той да бъде добре интегриран към вече съществуващите механизми на ЕС и НАТО, категорична бе външната министърка.