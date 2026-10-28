Модата на частните бункери

В България се предлагат укрепления, които се използват и в Израел, Швейцария, Финландия

Български семейства и фирми все по-често искат под дома или офиса им да се построи някакъв вид убежище - по-малка паникстая, укритие или направо бункер. Това разказаха за "24 часа - 168 истории" собственици на фирми, които се занимават с проектиране, изграждане и оборудване на подобни съоръжения. Поради клаузи за конфиденциалност те категорично отказват да говорят с имена и къде се намират обектите.

В социалните мрежи обаче подобни новини вълнуват хората и бързо се разчуват. В района на Банско чужденци строят бункери, алармираха местните. Те поясняват, че са получили информацията от хора, които работят на обектите. "Какво знаят чужденците, което не знаем ние или е просто мода?" -питат някои от тях. "Нищо повече не знаят, просто действат по-прагматично от нас", отговарят други.

Всъщност немалко нашенци също проявяват прагматичност, но по-добре успяват да я запазят в тайна. Поне 4 български фирми предлагат да изградят или да оборудват в къщата и дори в апартамента ви защитено пространство, в което да оцелеете в случай на въоръжен конфликт, анархия, земетресение, наводнение, прекъсване на доставките и комуникациите и други катаклизми. Това показава проучване на "24 часа - 168 истории".

"Появата на частните укрития не е ново явление в световен мащаб, но е ново в България. В същото време то е нещо съвсем естествено, като се има предвид, че обществените т.нар. бомбоубежища и скривалища са крайно недостатъчни, а нови не се строят".

Това коментира инж. Цанко Паничерски, автор на книгата "Укритие за оцеляване по време на криза" и създател на специализиран сайт. Фирмата му е представител на финландска групировка за продукти и решения за защита и оцеляване.

Според Паничерски в България темата за защита при кризи и бедствия се неглижира открай време: "Премълчаната истина за Чернобил още тежи. Оттогава та досега за оцеляването на населението по време на кризи не се мисли отговорно. Държавата не прави нужното. Аргументът, че няма пари за тази сфера, не е сериозен. Например никой не задължава инвеститорите да предвидят укритие в сградите, които строят. Както е задължително например в Швейцария. Нямам информация под някой новопостроен блок или бизнес сграда да е построено укритие. Питал съм архитекти защо не проектират част от пространството за подземно паркиране така, че в случай на нужда да може да служи за бомбоубежище. Отговорът е, че няма интерес, че инвестицията не може да се върне. Грижата за "скъпоценния" автомобил на българина е на преден план, но не и за оцеляването на собственика му и на неговите близки, което е жалко."

Все повече сънародници обаче се замислят за потенциалните опасности и взимат превантивни мерки за защита на семейството и бизнеса си, продължава Паничерски: "През 2025 г. поръчките за изграждане и оборудване на частни защитни укрития в световен мащаб са нараснали с над 2000%. По обясними причини в България ръстът не е толкова голям, но също е забележим."

Страхът от война е основният дразнител, но не е единственият, пояснява експертът. "В САЩ много къщи имат укритие заради природните катаклизми, които там са често явление – разказва той. – В България хора с възможности и стратегическо мислене също строят укрития. В спокойно време в тях е възможно да се съхраняват скъпи вещи, колекции и други ценни предмети, да се използват за изби, за практикуване на хобита и т.н."

Според големината си защитените пространства биват няколко вида. Най-малките са т.нар. паникстаи, наричани още защитени стаи (safe room). В повечето случаи големината им е до 20 кв.м., като има и изключения. "Целта на паникстаята е да те защити за часове или до ден-два, ако някой е проникнал с лоши намерения в дома ти или в офиса ти – пояснява инженерът. - Бързо влизаш в нея, затваряш защитената врата и подаваш сигнал за тревога до близки и полиция, след което чакаш помощ. В паникстаята трябва да има вода и храна за няколко дни. Добре е да има и собствена тоалетна, вентилация, защитена комуникационна система, ако ще се използва за повече време, за да си напълно независим от външния свят."

Средните укрития са с големина до 30 кв.м. Най-често те се обособяват в мазетата на вече построени къщи и вили. "Напълно е възможно вече съществуващо мазе да се преустрои в защитно съоръжение – категоричен е Паничерски. – Естествено, не говорим за такова в панелен блок или кооперация отпреди 1989 г. Необходимо е да го разгледаме или поне да получим снимки, за да видим дали пространството става, или не, нуждае ли се от подсилване на стените и т.н. Ако помещението отговаря на определените условия, изготвяме оферта колко ще струва изграждането на едно истинско укритие – било само със задължителните компоненти, било с допълнителни екстри."

По-големите укрития се проектират и изграждат в новостроящи се къщи, вили. Някои пък се копаят в двора на имота. "В момента изпълняваме доставка на оборудване за голямо частно подземно укритие, което ще се намира под зелена поляна – показва чертежите Паничерски. - В него ще има всичко необходимо за живот – сервизни и технически помещения, спални, склад. Клиентът ще реши какво да има на поляната над укритието - къща или може би само беседка."

В едно укритие трябва да има всичко необходимо за дълга изолация от външния свят.

"Концепцията на защитените съоръжения, които проектира и изгражда нашата фирма, е по-различна, затова квадратурите на нашите бункери са други – пояснява за "24 часа – 168 истории" Николай Симеонов, който е главен мениджър на друга компания за защитни съоръжения и решения. - Подходът във всяка държава е различен. В Швейцария и Финландия например човек получава около 1 кв.м. от защитното съоръжение. Целта е оцеляващият да остане в него до 48 часа, докато държавата го премести в по-големи и снабдени с всякакви ресурси убежища. При частните бункери в България и на Балканите задачите са съвсем различни. Нашите съоръжения на практика са част от жилищната площ на къщата. Говорим за пространства, които започват от 50 кв.м и нямат горна граница. Всичко зависи от това към какво се стреми собственикът. В нормални времена нашите бункери се ползват ефективно било като още един апартамент към жилището, било като фитнес зала. При бедствие с натискането на няколко копчета пространството се превръща в защитено съоръжение, но отново със споменатия комфорт. Така собственикът и семейството му могат да престоят в него до 12 месеца, а вътре да има киносалон, салон за билярд."

"Освен проектиране и изграждане на частни бункери, паникстаи, трезори и всякакви системи за секюритизация, предлагаме и мамад - продължава Симеонов. - Това са укрития, които са широко разпространени в Израел. Правят се в жилищни сгради, но къщи също може да се оборудват с мамад. При строителството на нова сграда в Израел във всеки апартамент една стая се прави с изключително подсилени бетонни стени. Вратите са защитени, залагат се противовзривни елементи и е осигурена пречистена система за въздух. В нормално време това е жилищна стая, а в екстремни ситуации се превръща в укритие. За разлика от паникстаята, мамад не е скрита стая."

Всяко укритие има задължителни компоненти - защитена входна врата, вентилационна филтърна система и резервен изход, разказва още Цанко Паничерски. "Желателно е всяко укритие да има такъв изход – пояснява той. - Мнозина ме питат защо е необходим такъв, тъй като оскъпява проекта. Необходим е, защото в случай на криза входната врата може да бъде затрупана, да попадне в засада и да не може да се използва. Затова тя и аварийният изход трябва да са максимално раздалечени. Друга особеност е, че входната врата на обекта трябва задължително да се отваря навън, за да издържи на взривна вълна. Също така на входа на укритието е хубаво да има чупка между вратата и помещението, в случай че тя бъде поразена с пряк удар."

Защитената входна врата е задължителен компонент на бункера и укритието.

В големите укрития могат да се оформят две зони – защитена и стандартна. В защитената собственикът и семейството му се крият в пика на бедствието, а в стандартната прекарват останалата част от времето. "Целта на едно укритие е човек да оцелее в него от 3 дни до 3 месеца, ако се наложи" – разказва още Паничерски.

Колко струва едно частно убежище? Срещу колко пари главата на едно четиричленно семейство може да направи бункер в сутерена на къщата си? Това са въпроси, които всеки любопитен човек и потенциален клиент задава. Но е и отговорът, който никоя фирма в бранша не дава направо. "Цената на едно защитено съоръжение не може да се определи като на къща на квадратен метър – подчертава Паничерски. - Причината е, че много неща се остойностяват според големината и сложността на обекта, на екстрите в него. Първият въпрос, който задавам на клиента, е колко хора е планирано да се скрият в укритието? На тази база се изчислява капацитетът на вентилационната система, която е най-скъпият компонент. Цената може да варира от 1500 до над 8000 евро."

Вторият задължителен елемент е защитената входна врата. Тя се избира според това дали ще издържа на взлом, на взрив, дали е газонепроницаема. Според тези изисквания цените започват от 2000 и стигат до 7000 евро и повече. "Видовете заключване, панти, пълнеж, покритие също влияят на цената" – подчертава Паничерски. Цените на резервните изходи и люкове варират между 1700 и 3000 евро. Добре оборудваните по-големи укрития разполагат с автономно аварийно електрозахранване, продължава той. "Това оскъпява обекта, но е добре да го имаш, за можеш да го включваш, когато централното електроснабдяване изчезне – пояснява специалистът. - Всички съвременни методи за производство на ток може да се приспособят за работа в укритието – генератор, солари, батерии."

Досега Паничерски е изградил или оборудвал десетки укрития, но е категоричен, че никой не може да каже колко къщи в България разполагат с такива: "Невъзможно е по две причини. Първата е, че договорът с клиента е напълно конфиденциален и нито аз, нито който и да е човек от бранша няма да разкрие името на собственика и местоположението на обекта. Втората е, че изграждането на такова съоръжение не изисква отделно разрешение. С получаването на виза за строеж на къщата само от теб зависи дали подземното пространство под нея ще се превърне в даден момент в укрепено защитно укритие."

Част от бункерите буквално се вкопават в земята.

"От началото на дейността ни през 2020 г. досега интересът към бункерите ни и другите ни защитени съоръжения се засилва – допълва Николай Симеонов.- В началото беше пандемията, после дойдоха военните конфликти в Украйна и Близкия изток. В момента сме в различен етап на реализация на още няколко проекта. Най-големият, който вече сме изпълнили, е на 640 кв.м. Проектирали сме друг на 1083 кв.м и сега сме в процес на изпълнение. Стандартните поръчки са в диапазона между 70 и 200 кв.м."

Важно е да се знае, че създаването на един бункер не е импулсивна постъпка, каквато би могла да е например покупката на автомобил, обобщава Симеоновм: "При защитените съоръжения нещата се обмислят с месеци, понякога дори с години. Изпълнението им също отнема време. Целта е в крайна сметка да се получи нещо, което да е полезно на собственика му в мирно време и да е достатъчно ефективно при криза."

ИНТЕРВЮ

Живеем в постоянна неизвестност и нестабилност

Българинът инвестира в аларми, а не в доверие със съседите, смята социалният психолог Николай Димитров

- Доц. Димитров, все повече българи се замислят да защитят дома си с паникстая, укритие или с цял бункер. На световните новини ли се дължи това?

- Новините имат значение, но не бих обяснил всичко с тях. Пандемията, войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, екологичните рискове ни идват директно в телефона и правят усещането за криза много по-осезаемо неща, които доскоро възприемахме като далечни, изведнъж започнаха да изглеждат напълно реалистично. А когато човек усеща, че не може да контролира заплахата, се опитва поне да контролира собствената си уязвимост и укритието му дава усещане, че е предприел нещо конкретно. Това може да е разумна подготовка, може да е начин за справяне със страха, но може и да е плодородна почва за разширяване на страха. Самото наличие на бункер не казва кое е.

Има обаче съществена разлика. Паникстаята у дома е свързана не толкова със страх от война или бедствие, колкото с опасения от престъпление – нападение или отвличане. Подобна инвестиция може да е продиктувана от реални рискове, но и от субективното усещане за заплаха. При семейния бункер по-вероятният мотив е защитата при мащабна криза, а при фирмения може да става дума и за отговорност към служителите.

- На публично ниво в България темата за сигурността като че ли се разглежда повече като въпрос на колективна отбрана, обвързана с НАТО. Дава ли това говорене усещане за сигурност на българина?

- Краткият отговор е: не съвсем. Усещането за сигурност се изгражда на две нива – външно (институционално) и вътрешно (субективно умение за справяне). Колективната отбрана е важна, но тя не може да замести личната и обществената готовност за реакция: чувстваме се сигурни не защото някой друг ще ни защити, а защото знаем какво да правим и можем да го направим. Проблемът е, че ние масово не знаем – никой не ни учи какво да правим при пожар, наводнение или земетресение, а чувството на безпомощност е най-плодородната почва за тревожност. При това доверието ни в институциите е ниско, а истинското усещане за сигурност идва тогава, когато държавата не просто ни гарантира "световния мир", а възпитава у нас практическа култура за справяне с кризи. Иначе рискуваме да останем с усещането, че сигурността е нещо, което други хора трябва да осигурят вместо нас.

- Отговорен или тревожен изглежда човекът, който си е направил укритие в сутерена на къщата?

- Важни са мотивите, обстоятелствата и мястото на това решение в живота му. Ако укритието е част от разумен план за реакция при бедствия, то може да е проява на отговорност. Ако човекът постоянно мисли за предстояща катастрофа, инвестира все повече средства в защита и въпреки това не се чувства по-сигурен, говорим за тревожност, която заслужава внимание. С други думи: зависи по-малко от укритието и повече от това какво прави то с човека, дали подготовката намалява страха, или го храни. Показателно е и друго: когато човек инвестира сериозно в укритие, но не инвестира в отношенията си с хората около себе си, това е сигнал, че страхът е взел превес. Защото в реална криза най-много ни помагат не бетонните стени, а хората, на които можем да разчитаме.

- Много или нормално тревожен е българинът?

- Не бих казал, че българинът е по-тревожен от останалите. По-скоро живеем в среда, в която много хора имат основания. Когато се прибави усещането, че не можеш да разчиташ на устойчиви правила или предвидими решения, тревогата лесно се превръща в трайно очакване, че нещо лошо предстои. С други думи: ние рядко изпадаме в паника, а по-скоро живеем с едно постоянно, фоново напрежение и усещане за нестабилност. Това ни прави изключително гъвкави и жилави, но цената е висока – постоянна психо-емоционална умора. Впрочем не всяко безпокойство е проблем. То може да ни помогне да предвидим риск и да се подготвим. Проблемът възниква, когато започне да определя ежедневието ни.



- Политиката сред нещата ли е, които могат да направят българина тревожен и стресиран?

- Разбира се. Политиката не се случва само по телевизията. Тя определя правилата, по които живеем, доверието ни в институциите и очакванията ни за бъдещето. Особено изтощителна е не толкова самата политическа динамика, колкото продължителното усещане за непредвидимост: че правилата се променят, че решенията са временни и че не знаем какво ще се случи след няколко месеца.

Психиката понася трудното по-добре от неизвестното. Когато човек не може да планира работата, доходите или бъдещето на семейството си, политическата нестабилност престава да бъде абстрактна тема и се превръща в лично преживяване. Но по-неприятното е, че политиката у нас не успокоява, тя непрекъснато кара хората да се чувстват като на "самообслужване" по отношение на собствената си сигурност.

- Успяваме ли да се справим с тревожността като общество?

- Частично. Имаме силни и изпитани неформални механизми за преработване на тревогата: семейството, приятелите, шегите, вярата, дори оплакването. Но липсва колективна устойчивост – умения, които се учат, споделят и предават. Близките са важна опора, но не могат да заместят работещите институции и ясната публична комуникация при кризи. Справянето с тревожността не означава да убеждаваме хората, че няма от какво да се страхуват. Означава да им помагаме да разграничават реалните рискове от преувеличените заплахи, да разбират какво зависи от тях и да разполагат с работещи начини за действие. На обществено ниво това изисква доверие, предвидимост и усещане, че не сме оставени сами да се справяме с проблемите си.

- Как се промениха страховете на българите от началото на прехода досега?

- В началото на прехода страховете бяха съвсем конкретни и физически. Днес са по-абстрактни и глобални: война, пандемии, климат, технологии, бежанци. А от абстрактен страх е по-трудно да се защитиш, защото не знаеш срещу кого. Важна промяна е и информационната среда: днес човек може да следи почти непрекъснато събития от целия свят. Това разширява знанията ни, но и увеличава броя на реалните или фалшивите заплахи, които ни заливат.