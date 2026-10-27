Ния, съпругата на обвинения за убийството на Слави Бинев, уплашена заминала за Турция

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Застреляният бизнесмен се нагърбил със задачата да бъде медиатор между нея и арх. Калин Тихолов

Намесата на Пламен Дишков-Кела уплашила и Еюп Темиз

Той предлагал среща във вторник в Истанбул между спорещите страни

Ния Темиз, която е съпруга на задържания за убийството бизнесмена и шеф на федерацията по таекуондо Слави Бинев - Еюп Темиз, е напуснала и страната в момента се намира в Турция. Това стана ясно в Софийския градски съд, където се гледа мярката на Еюп Темиз.

Чрез неговите адвокати тя поискала да бъде разпитана по видеовръзка, тъй като била най-наясно със сложните отношения, предшестващи престъплението. Основният спор бил между нея и арх. Калин Тихолов, а Слави Бинев се наел да бъде медиатор.

Ситуацията обаче се объркала, когато в офиса на Ния Темиз се явил небезизвестният Пламен Дишков-Кела. Той заявил, че тя трябва да му дава пари. Най-вероятно това силно е афектирало Еюп Темиз. Той имал срещи с Бинев, както в петък, така и в събота.

Бил придружаван от Ибрям Ибрям, който играел ролята на шофьор, както и от Йосуф Ведад.

На самия фатален разговор в дома на Бинев станало ясно, че Еюп предлагал да се проведе разговор в Истанбул във вторник, след което говорил с някого по телефона. След това тримата мъже се приготвили да си тръгват, при което Еюп със законния си пистолет Sig Sauer стрелял в лицето на Слави Бинев.

Според неговите адвокати той не е преминал психически преглед, за да се види в какво състояние е бил в момента.

Турският бизнесмен остава в ареста, като решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.