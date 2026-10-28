11% от българите искат по-малко депутати, но 73% не са чели конституцията (Графики)

Телевизията и интернет - източници на информация по правни въпроси

11% от българите искат у нас да има по-малко депутати. Но близо 3/4 (73%) никога не са чели конституцията, в която именно е записан броят на народните представители.

Делът на тези, които се информират по правни теми от адвокати и юристи, е приблизително равен на хората, които разчитат на телевизията - по 22%. 20 на сто пък проверяват в интернет казусите си.

Това сочат данните от проучването “Правното съзнание на българските граждани”. То е проведено от Библиотечно-информационния и изследователски парламентарен център чрез лични интервюта с 1000 души. А резултатите са сравнени с данните от предишни изследвания, провеждани от 1999 г. досега по същия проект. Целта е да се направи оценка на развитието на правната култура в българското общество.

Така става ясно, че все пак процентът на хората, които са чели конституцията, нараства в сравнение с годините от зората на демокрацията.

През 1999 г. само 19% са обявили, че знаят какво пише в основния ни закон

През годините след това цифрата варира между 20 и 27%, колкото е и днес. Като това са предимно високообразовани жители на София, както и лица, които имат личен опит с правосъдната система, сочат данните от проучването.

Познаването на конституцията не е просто въпрос на обща правна култура, а показател за това доколко хората разбират основните гаранции, върху които се изгражда правовата държава, пишат авторите на проекта. И акцентират, че за тези 27 г., в които се прави изследването, делът на хората, които продължават да не са чели основния закон, е голям и се движи в диапазона между 73% и 81%. (Виж графиката.)

За повечето хора представата за конституцията се формира не чрез лично познаване на нейното съдържание, а чрез медийни публикации, политически дебати и общи представи за ролята на основния закон.

Две години и половина след последните промени в нея (от 2023 г.) 20% от анкетираните смятат, че са нужни нови изменения, но 26% не виждат нужда от такива.

14% пък смятат, че е необходимо приемането на изцяло нова конституция

- този дял се запазва сравнително еднакъв през годините, в които се прави изследването.

Тези, които искат промени в основния закон, слагат на първо място в предложенията си да се намали броят на 240-те депутати (11% от запитаните). Това предложение вероятно изразява натрупано недоволство от работата на парламента, от честите политически кризи и усещането за ниска ефективност на представителната институция. Намаляването на броя на депутатите се свързва с очакване за по-ниски разходи, по-малко политическо противопоставяне и по-ефективно вземане на решения, анализират авторите на проучването.

Много интересна е частта от изследването за това откъде българите се информират по правни въпроси. Консултациите с адвокати, юрисконсулти и други правни специалисти запазват трайно мястото на основен източник. Но ако през 1999 г. водеща роля имат традиционните медии - телевизията, вестниците и радиото, днес само телевизията запазва все още значима роля, докато интернет сайтовете се превръщат от периферен в един от основните канали за правна информация.