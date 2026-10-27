Радев от Велико Търново: Срещу Йотова се води недостойна и кална кампания (Обзор)

Не крием бюджета, изчакваме гаранции за еврофинансиране на основни цели в него, обяви премиерът

Кметът Панов поиска действия със срокове от държавата за свлачище на крепостта Трапезица, за основен ремонт на пътен възел и тунели

“Води се кална и недостойна предизборна кампания към президента Йотова.” Това заяви Румен Радев от Велико Търново.

Премиерът пристигна за среща по инфраструктурни проблеми с кмета Даниел Панов, който е председател на Сдруженито на общините в България. Свлачището на Трапезица, Присовските завои, северният пътен възел до гара “Трапезица” и основният ремонт на тунелите на входа на града откъм Русе обсъдили двамата в сградата на общината. Преди седмици кметът поиска публично спешни действия с ясни срокове от Министерски съвет.

Сега Радев поел ясен ангажимент да се ускори работата за по-добра свързаност на старата столица. Той обяви, че

държавата ще осигури 2 млн. евро догодина

за регоналните проекти на Велико Търново.

Ден по-рано премиерът на друго събитие призова да се гласува за президента Йотова, “за да бъде България в сигурни ръце” и това предизвика реакции и жалби до ЦИК.

“Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика. Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол. С години не се мяркаха в парламента” - така Радев отговори на репортерски въпроси за искането на опозицията за изслушване на премиера и ресорни министри по актуални теми, включително помилванията и разследванията на убийства. Тази сряда тя опитва за трети път да свика извънредно заседание. НС е във ваканция за предизборната кампания.

“Не крием бюджета, но искаме да постигнем нашите цели при гарантирано европейско финансиране. Самият факт, че сме тук за да решаваме регионални проблеми, показва, че нашето управление е стабилно”, отвърна Радев на обвиненията, че кабинетът нарочно изтегля обявяването на бюджет 2027 след балотажа.

“Ние сме в изключително интензивни разговори с ЕК

Работим така, че да можем да си запазим социалните придобивки и в същото време да запазим регионалните програми за развитие. Вярвам, че ще успеем до края на тази седмица да приключим тези разговори, за да можем да постигнем най-доброто и балансирано решение. Твърдо решени сме в този бюджет, въпреки препоръките да запазим социалната програма, доходите, увеличението на пенсиите, на детските, на майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура, спорт. Така че продължаваме тези много тежки преговори с ЕК”, обяви той.