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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23818844 www.24chasa.bg

Официално: 43 000 гласа преднина за Йотова и Вълчев. 67 000 са избрали “Не подкрепям никого” (Обзор)

Весела Бачева

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Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

72-ма, но без Гюров и Кандев, подали жалби в ЦИК, че премиерът агитира през Министерския съвет. Той: Не е грешка, случвало се е и при акад. Денков

Избирателите, гласували с “Не подкрепям никого”, са повече от тези, които дават аванса за балотажа на двойката Илияна Йотова/ Кирил Вълчев пред тази на Андрей Гюров и Георги Кандев.

ЦИК обяви във вторник официалните резултати от вота на 25 октомври: 528 951 за Йотова и Вълчев и 486 232 за Гюров и Кандев. Разликата им е 42 719 гласа. С “Не подкрепям никого” са гласували 67 353 души.

Комисията дълго заседава по казуса агитирал ли е премиерът Румен Радев. 72-ма души са подали общо 70 жалби до ЦИК, че той неправомерно призова през Министерския съвет в понеделник да се гласува за Илияна Йотова. Сред подателите обаче липсват Андрей Гюров и Георги Кандев, които първи реагираха след изказването на Радев.

Жалбите са пристигали в комисията през целия поденелник до вторник на обяд, говорителката ѝ Стоянка Балова увери, че ще вземат решение в рамките на деня. До 19 ч обаче за такова не бе съобщено.

Планираното за 9 ч сутринта заседание започна по същество чак след 15 ч. Жалбите се оказаха разпределенина зам.-председателката Маргарита Махаева от “Възраждане”. Достъп до тях имал и шефът на ЦИК Георги Хорозов от квотата на “Прогресивна България”. Залата се развълнува и поиска от Махаева да докладва всеки отделен сигнал с входящия му номер, предмет и име на подателя. И когато ги изчете, там липсваха имената на Андрей Гюров и Георги Кандев. Няма и нито едно име от инициативния им комитет. Единственото познато е на Надежда Йорданова, което съвпада с това на депутатката от “Демократична България”.

От щаба на двойката в понеделник обявиха, че сезират ЦИК, защото Радев агитира за президентските избори през правителствените платформи. Гюров и Кандев поискаха спешно произнасяне на комисията. В сигнала си са посочили две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК.

Не мисля, че публикуваното прессъобщение за подкрепа на Илияна Йотова е грешка. Спомнете си назад в годините. От моя пресцентър могат да ви дадат факти, данни и всякакви материали, по времето на министър-председателя Денков как се е процедирало, лаконичен бе по темата Радев пред журналисти във Велико Търново.

Призивът му от понеделник “да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце” бе разпространен като изказване от правителствената пресслужба и публикуван на сайта на Министерския съвет, както и във фейсбук. Гюров и Кандев посочиха нарушение на две алинеи на изборния закон: предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3). После от правителствената пресслужба обвиниха медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура и манипулират думи на министър-председателя.

“Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството. Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери”, реагираха от правителствената пресслужба.

Стопкадър от днешното заседание на ЦИК

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