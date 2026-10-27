Дъщерята на Слави Бинев: Ужасно е, че ни напусна толкова рано. Той беше боец

Първата публична реакция на семейството на убития бизнесмен Слави Бинев дойде във вторник привечер. Една от петте му деца – бившата гимнастичка от националния ансамбъл и европейска шампионка Елена Бинева, се сбогува с баща си с емоционална публикация в Инстаграм.

„Ужасно е, че ни напусна толкова рано... Той беше боец, но този път дори не му се отдаде възможност да се бори. Когато ставаше дума за приятели, той винаги им се доверяваше, особено на онези, които отдавна бяха близки на семейството ни. Никога не е очаквал това да се случи...", написа тя.

В публикацията си Елена описва баща си като човек, който винаги е искал децата му да бъдат най-добрата версия на себе си и се е гордеел с всяко тяхно постижение, независимо от мащаба му.

„Не беше съвършен (никой не е), но беше нашият баща. Винаги искаше да бъдем най-добрата версия на себе си. Той се гордееше толкова много със семейството си и с всяко едно постижение, без значение колко голямо или малко, защото за него всяко постижение беше нещо велико. Загубихме го в момент, когато семейството ни беше по-разделено от всякога, и вярвам, че неговото желание беше да ни напусне сега, за да може мечтата му за голямо, стабилно семейство, което винаги остава заедно, най-накрая да се сбъдне... Беше твърд и силен, но дълбоко в себе си беше като голям плюшен мечок, изпълнен с толкова много любов", споделя дъщеря му.

Елена Бинева, която неотдавна стана майка на момиченце, обещава от името на семейството, че близките ще останат сплотени и ще се подкрепят взаимно – така, както баща им винаги е искал.

„Обещаваме ти, че никога няма да те разочароваме и че винаги ще се подкрепяме един друг, превръщайки се в семейство, по-силно от всякога, точно както винаги си искал да бъдем. Ооо, толкова много ни липсваш... Невъзможно е да приемем, че те няма, но рано или късно ще трябва да се научим да живеем с това. Обичаме те винаги и завинаги. Твоето малко мече Иа", завършва тя.

Към публикацията си Елена е добавила черно-бяла снимка с баща си и другата си сестра на фона на замък. В началото на октомври тя се премести да живее в Барселона със съпруга си и бебето им.

Слави Бинев беше убит в дома си на 24 октомври. Според събраните до момента доказателства той е бил прострелян в главата около 10:00 ч. след скандал за пари. Разследващите смятат, че извършителят е действал сам, поради което обвинение е повдигнато само срещу един от задържаните.

Това съобщи в неделя следобед на брифинг говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Официалното съобщение на прокуратурата посочваше само инициалите на обвиняемия – Е. Т., които съответстват на името на турския гражданин Еюп Темиз. Той е обвинен в умишлено убийство.

Еюп Темиз е съпруг на Ния Темиз, която от години е съдружничка на Слави Бинев в строителния бизнес и спорта. Тя е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

Във вторник съдът остави Еюп Темиз за постоянно в ареста. Магистратите наложиха и безпрецедентна забрана той да бъде сниман от медиите. По време на заседанието стана ясно, че съпругата му Ния Темиз е напуснала страната непосредствено след убийството.