Вижте какво решава правителството утре

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Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 28 октомври, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за изменение на Решение № 416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, изменено с решения на Министерския съвет № 729 и 843 от 2010 г., № 891 от 2011 г., № 1012 от 2012 г., № 797 от 2013 г., № 821 от 2014 г., № 987 от 2015 г„ № 171, 608 и 1043 от 2016 г„ № 647 и 772 от 2017 г., № 846 от 2018 г., № 714 от 2019 г„ № 8 и 836 от 2020 г„ № 487, 711 и 796 от 2021 г. и № 273, 610 и 912 от 2022 г., № 809 от 2023 г., № 876 от 2024 г. и № 5 от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за приемане на Доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 за 2025 г. и приложенията към него.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с Постановление № 16 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Решение за одобряване позицията и състава на официалната българска делегация за Третата сесия на българо-корейската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 2 ноември 2026 г., гр. София, Република България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

6. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, част „Кохезионна политика", проведено на 14 и 15 септември 2026 г. в Дъблин.

Внася: заместник министър-председателят

7. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 24 на Министерския съвет от 2025 г. за организация и координация на подготовката на Социалния план за климата на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, и на техните основни функции.

Внася: заместник министър-председателят

8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Вътрешни работи", проведено на 1 октомври 2026 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

9. Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за приемане на Доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 1 октомври 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за одобрение на проект на Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Корея за периода 2026 - 2029 г., като основа за водене на преговори.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за приемане на Доклад относно изпълнение на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на външните работи на Република България (наричано по-долу „Определеното представителство") и силите на Европейския съюз (EUFOR) (наричани по-долу заедно „Участниците") относно обмен на информация и помощ при евакуация като основа за водене на преговори.

Внася: министърът на външните работи

14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

15. Проект на Решение за изплащане на обезщетенията по решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) по делата „Асен Асенов срещу България" (жалба № 38741/19), „Будинова и Исаев срещу България" (жалба № 60342/19), „Велев и други срещу България" (жалба № 56007/21) и „Тишкина срещу България" (жалба № 4711/200).

Внася: министърът на правосъдието

16. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

17. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, приета с Постановление № 29 на Министерския съвет от 2005 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък на изследователските висши училища.

Внася: министърът на образованието и науката

20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 278 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

21. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

22. Проект на Решение за определяне на администрациите, които да бъдат включени в Националната система за киберсигурност, изграждана от Министерство на иновациите и дигиталната трансформация.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

24. Проект на Решение за отнемане от Държавната агенция за бежанците правото на управление върху имоти - публична държавна собственост.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Правец, Софийска област.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

26. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Лъки, област Пловдив.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

27. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда", за нуждите на дирекция „Инспекция по труда със седалище Разград".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

28. Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, Правителството на Република България, Правителството на Република Хърватия, Правителството на Унгария, Правителството на Република Северна Македония, Правителството на Черна Гора, Правителството на Република Сърбия, Правителството на Словашката република и Правителството на Република Словения за сътрудничество и координация по търсене и спасяване при авиационни произшествия, подписано на 22 февруари 2023 г. в гр. Охрид.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. за осигуряване на средства на „Български пощи" ЕАД и проект на Решение за изменение на Решение № 23 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване на финансиране за Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

30. Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие в Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъобщения, 9 -2 7 ноември 2026 г., Доха, Държавата Катар.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

31. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма