Оставиха в ареста 20-годишен шофьор, обвинен за катастрофа с четири жертви край Плевен

20-годишният мъж, който е шофирал автомобила при тежката катастрофа с четирима загинали младежи край плевенското село Ясен, вече е с повдигнато обвинение. След изписването му от болницата, където се лекуваше продължително заради травмите от инцидента, той първоначално беше задържан за срок до 72 часа. След това съдът в Плевен постанови спрямо него най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража", съобщава Нова тв.

Защитата на обвиняемия поиска той да бъде поставен под домашен арест. Адвокатите изтъкнаха младата му възраст, факта, че не е осъждан, че е студент и се ползва с добро име в обществото. Според защитата той няма връзки с криминално проявени лица и не е свързан с престъпни прояви. Като аргумент беше посочено и здравословното му състояние, тъй като самият обвиняем е получил травматични увреждания при катастрофата.

Съдът обаче прие, че събраните обстоятелства и тежките последици от произшествието дават основание на този начален етап от разследването случаят да бъде квалифициран като „особено тежък". Именно тази правна квалификация се оспорва от защитата.

Катастрофата стана на 8 октомври на пътя между Плевен и Ясен. Според доказателствата, събрани до момента, 20-годишният шофьор се е движил с несъобразена скорост, загубил е контрол над автомобила, навлязъл е в насрещното платно и се е ударил в друга кола.

При сблъсъка на място загинаха четирима младежи. Сред жертвите са 18-годишният водач на ударения автомобил и 21-годишният мъж, който пътувал до него на предната седалка. Другите две жертви – момче и момиче на по 20 години, са били в автомобила на обвиняемия. При катастрофата имаше и тежко ранен.

Предвиденото от закона наказание за престъплението, в което е обвинен 20-годишният мъж, е от 15 до 20 години лишаване от свобода.

Разследването продължава. Все още не са изготвени назначените медицински и автотехнически експертизи, които трябва да изяснят причините и обстоятелствата около тежкия инцидент.