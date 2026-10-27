Турският бизнесмен, обвинен за убийството на Слави Бинев, се уплашил след поява на Пламен Кела в офиса на жена му (Обзор)

Ния Темиз вече е в южната ни съседка, но иска да бъде разпитана по видеовръзка

Драматичен и с неочаквани обрати като турски сериал се оказа сюжетът около убийството на бизнесмена и шеф на федерацията по таекуондо Слави Бинев.

Намесата на известния ъндърграунд герой от близкото минало Пламен Дишков - Кела толкова уплашила Еюп Темиз и неговата съпруга Ния, че най-вероятно е причината, довела до трагичните събития в събота. Това стана ясно в Софийския градски съд, където във вторник се гледаше мярката за неотклонение на задържания Еюп Темиз.

В залата се разбра, че Еюп е със средно образование, роден е в Истанбул на 15 май 1973 г. Управител е на дружества в Турция и България. Има статут на постоянно пребиваващ у нас, а в Истанбул живее в резиденция “Сефи”.

В събота той беше задържан час след убийството на Слави Бинев в дома му в столичния кв. “Павлово”.

Фаталният изстрел става пред Ибрям Ибрям, преводач и шофьор на Темиз, и Йосуф Ведад, също бизнесмен. Двамата са ключови свидетели по делото.

След убийството тримата мъже отпрашват по АМ “Тракия” и са задържани край Траянови врата. Преди това Еюп опитал да изхвърли пистолета си, с който застрелял шефа на федерацията по таекуондо. Пламен Дишков-Кела

В основата на трагедията е конфликт между Ния Темиз и известния архитект Калин Тихолов. Те били в сложни бизнес отношения, свързани с имоти, а Слави Бинев се наел да бъде медиатор между тях. Среща между шефа на федерацията по таекуодно и Еюп имало и в петък, деня преди убийството. В събота целта на разговора била да се подготви нова между двете страни. Тя трябвало да бъде във вторник в Истанбул. Докато били в дома на Бинев, Еюп се обадил на някого, бил гневен. След това мъжете понечили да си тръгнат. Секунди преди да излезе обаче, Еюп се обърнал и застрелял Бинев в главата.

Ведад го видял да лежи на пода, а Ибрям чул признанието на Темиз.

Според адвокат Ергюл Лютфиева, която защитава Еюп, той бил уплашен за живота на семейството си. От думите ѝ се разбра, че притеснението дошло след намесата в имотния спор на Пламен Дишков-Кела. Той се явил в офиса на Ния Темиз. Казал ѝ, че трябва да му дава пари.

Уплашена, жената заминала за Турция. Кога обаче, не е ясно. Пред съда защитата представи молба от нейно име, че желае да бъде разпитана по видеоконферентна връзка. Тъй като я няма и не е дала показания, тя е обявена за издирване.

Пламен Кела обаче е дал показания

Той е едно от имената, свързвани с криминалните хроники на Бургас от началото на 2000-те години. Бе подсъдим по делото за поръчковото убийство на Димитър Стаматов – Мастара, собственик на месарска фирма и близък приятел на Димитър Желязков – Митьо Очите.

През август 2011 г. Дишков е задържан в Португалия, след като години наред беше издирван с червена бюлетина на Интерпол и европейска заповед за арест. През юни 2020 г. Бургаският окръжен съд го оправда по делото за убийството на Мастара.

Според съдия Петър Славчев, който гледа мярката на Еюп, тепърва трябва да се изяснява дали някой някого е заплашвал или дали някой е бил уплашен.

Самият Еюп беше крайно лаконичен пред съда и единственото, което каза, беше, че иска по-лека мярка. Слави Бинев СНИМКА: Архив

Съдия Славчев обаче отбеляза, че на задържания мъж е трябвало да бъде осигурена адвокатска помощ още в първите минути, тоест на АМ “Тракия”.

Защитата на турския бизнесмен пък критикува разследващите, че и до момента не му е направена психиатрична експертиза, която да установи в какво състояние е бил при престъплението, тоест дали не е бил в афект.

Съдът остави Темиз в ареста,

като решението не е окончателно и мярката може да бъде обжалвана.

В началото на заседанието стана ясно, че турският бизнесмен е подал молба да не бъде сниман както в залата, така и по време на конвоирането. А в случай че това стане, лицето му да бъде замъглено. За да се избегнат фоторепортерите и операторите, той беше въведен в зала 10 на Съдебната палата, много преди журналистите, които го очакваха пред друга зала.

При неизпълнение на съдебната разпореждане, ще бъде наложена глоба, предупреди съдия Петър Славчев.

Предстои делото да се гледа от Апелативния съд другата седмица.