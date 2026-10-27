Димитър Стоянов поздрави "Военна полиция" за 35 г. от възстановяването на службата

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов поздрави ръководството и личния състав на Служба „Военна полиция" по повод 35-ата годишнина от възстановяването й. Той присъства на премиерата на филма на Военния телевизионен канал „Периметърът е чист", посветен на службата, която се състоя в Централния военен клуб в София, съобщиха от военното министерство.

„Развитието на Служба „Военна полиция" е важна част от усилията за укрепване на отбранителните способности на страната", заяви министър Стоянов в приветствието си към присъстващите.

Той подчерта, че ангажиментът на политическото ръководство е да работи за внедряването на съвременни технологии, повишаването на ефективността на превенцията и по-пълноценното интегриране на способностите на службата в оперативното планиране на Българската армия.

Министърът пожела на военните полицаи да продължат достойно да служат на закона, на Българската армия и на държавата.

На премиерата присъстваха още директорът на Служба „Военна полиция" полковник Християн Христов, представители на политическото и военното ръководство, военнослужещи и цивилни служители от службата, както и представители на Информационния център на Българската армия.