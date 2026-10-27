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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23819360 www.24chasa.bg

Пиян изрита в корема охранител в карловско казино, не му давал да играе

Ваня Драганова

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Районният съд в Карлово

Заплашил полицай, че ще му се случи случка

Пиян клиент нахлу в карловско казино посред нощ, избутвайки крупието, който се опитал да му се обясни, че хора в нетрезво състояние не се допускат в залата. 10 минути след полунощ на 25 октомври т. г. солидно почерпеният мъж влязъл в помещението, заявил на служителя, че забрани не го интересуват и ще играе. Бил натиснат паник бутонът и изпратеният на мястото охранител помолил пияния да напусне казиното. Другият отказал с думите: „Какъв си ти да ми казваш, аз ще играя колкото си искам", двамата се сборичкали, при което охранителят бил изритан в корема.

Била извикана полиция и пияният посрещнал униформените, като си свалил бельото и започнал да уринира на паркинга. После оказал съпротива при задържането си и заплашил единия полицай, че ще му се случи случка.

През деня бил изправен пред Районния съд в Карлово и заявил, че вината за случилото се не е изцяло негова. Глобен е с 200 евро по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Районният съд в Карлово

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