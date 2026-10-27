Денков отговори на Радев: Нямат граница лъжите му

Нямат граница лъжите, които може да изрече премиерът Радев, за да прикрие провала на своето управление преди балотажа на президентските избори. Това написа във Фейсбук бившият премиер Николай Денков. Повод за реакцията му стана скандалът с прессъобщението на правителствената информационна служба в подкрепа на държавният глава и кандидат за следващ мандат Илияна Йотова, за което Радев заяви, че не смята публикуването му за грешка.

"Не мисля, че публикуваното прессъобщение за подкрепа на Илияна Йотова е грешка. Спомнете си назад в годините, от моя пресцентър могат да ви дадат факти, данни и всякакви материали, по времето на министър-председателя Денков как се е процедирало", каза по-рано днес Радев.

Заради разпространеното прессъобщение претендентите на Илияна Йотова на балотажа Андрей Гюров и Георги Кандев заявиха, че ще подадат жалба пред ЦИК за неправомерна предизборна агитация чрез официалните канали на правителството. В сигнала си те посочват две отделни нарушения на Изборния кодекс и шест конкретни искания към ЦИК : предизборна агитация чрез държавна институция (чл. 182, ал. 1) и безплатно използване на публичен административен ресурс във връзка с предизборната кампания (чл. 168, ал. 3).

Вчера Радев коментира изборите с думите: "да гласуваме за Илияна Йотова, за да бъде България в сигурни ръце". А след събитието тези думи бяха отразени и в прессъобщението и качени на сайта и социалните мрежи на правителството.

Последва позиция на правителствената информационна служба, с която тя обвини медиите, че са подвластни на цензура или автоцензура и манипулират думи на министър-председателя Румен Радев. За разлика от тях пресцентърът не съкращава думите на премиера и "няма да следва негативни примери", пише в позицията до медиите.

"Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове", пишат още те.

В прессъобщението на правителствената пресслужба от днешния брифинг на премиера в Търново обаче са описани само думите му за бюджета. Липсва изказването му за спора с предизборната агитация.

Ето какво още написа Денков:

Няколко „горещи" примера от последните 2 дни:

• Бюджетът на България се пишел заедно с Европейската комисия. Не, това е бюджетът на правителството. Пише се от него, от началото до края.

• Служебното правителство е подписало договор с Украйна „без мандат". Не, изпълнило е решение на Народното събрание. Но Радев внушава, че Гюров ще ни вкара във война. Нека премиерът обясни защо на 3 юли тази година казва в Народното събрание: «Няма да анулираме споразумението с Украйна, защото в него няма никаква конкретика, няма действия, няма обеми на предоставяне и никакви срокове». И защо за първи път от 4 години и половина точно по неговото управление руски дронове атакуваха кораби в Черно море, близо до българския бряг.

По Конституция във война може да ни вкара само Народното събрание, където Радев има пълно мнозинство. Тоест, само той може да ни вкара във война.



• От пресцентъра на МС щели да дадат «ясни факти, данни и всякакви материали» за това как се е процедирало (с предизборната агитация) по времето на министър-председателя Денков. С внушение - че и ние като него сме нарушавали закона и сме агитирали за кандидати. Не, по време на нашия кабинет министрите получиха специални препоръки да се пазят от въвличане в кампанията за местните избори през 2023 г. Ако Радев бърка предизборната агитация с категоричната ни реакция срещу саботажа на машинното гласуване и моето искане за оставки на отговорните негови хора в ДАНС, е добре да направи справка с Изборния кодекс.

Премиерът, който управлява с пълно мнозинство от 131 депутата, самостоятелно правителство и пълен контрол върху всички служби, разчита на лъжи, за да убеди хората, че върши някаква полезна работа. Радев подценява българите точно толкова, колкото и човекът от инициативния комитет на Илияна Йотова, който обяви, че 900-те хиляди избиратели на Прогресивна България са с деменция, защото не са я подкрепили на първия тур.



Искате ли това некадърно управление да продължи и в президентството? Мислете за това, когато гласувате на балотажа в неделя.

