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Автобус с пътници се заби в горящ камион и се запали, затворен е главният път Русе-София

Дима Максимова

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Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново

Чуждестранен автобус се е забил в горящ камион и е пламнал на главния път Русе - София, има леко пострадали пътници, а пътят в района на произшествието е затворен. Произшествието е станало тази нощ около 02,30 ч. при разклона за село Масларево.

Според данните на полицията във Велико Търново първоначално са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се удря международен автобус, който също е избухнал в пламъци. Преди това 38-те пътници са били изведени. Те са с повърхностни наранявания, раните са обработени и към момента са настанени в ритуалната зала в Полски Тръмбеш, където изчакват друг превоз. Пътували са от Румъния към Солун с автобус с българската регистрация, който обаче извършвал международни превози до различни дестинации из Европа.

Към момента има допускания, че водачът на камиона може да е загинал. Изградени са обходни маршрути през селата. На място има екипи на пожарна, Спешна помощ и полиция. 

Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново
Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново
Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново
Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново
Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново
Автобус с пътници се заби в горящ тир и се запали Снимка: ОДМВР -Велико Търново

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