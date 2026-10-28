Асен Василев с празна кошница "Грижа" под ръка обяви: Харчат 40 млн. евро за километър магистрала

С празна кошница с надпис "Грижа" влезе в студиото на Нова телевизия лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. И обяви, че грижата на правителството на Радев е като тази кошница - "леко празна, а цените ще се вдигат".

На фона на критиките към управляващите за обедняването и за бюджета, той извади и друг детайл "от кошницата си": "40 милиона евро за километър магистрала? Кога е било такова нещо?" И обясни, че доколкото е разбрал, става въпрос за обхода на Кресна.

Основната теза на Василев беше, че правителството не прави нобходимото да има по-ниски цени за българските граждани.

Когато се опиташ с непазарни средства да ограничиш пазарни играчи, нещата не работят. Да кажете каква е нормалната надценка на нещо, което е в нормален пазар, а не в комунистически пазар с комитет по цените. Трябва да се види какви са разходите, за да се изчисли надценката.

Но всеки един производител или търговец по веригата може да си измисли всякакви разходи. Може да има разходи за IT системи, разходи за охрана, разходи, че има кражби на продукти и т.н. И това държавата да го контролира на ниво индивидуален продукт, е абсолютно неразумно. Колко струва опаковката? Колко струва амортизацията на машините? Колко струва счетоводството, разхвърляно върху този продукт? Това не е начинът. Нормалният начин това да стане е през пазарни механизми. Държавата, където наистина има контрол, да не вдига цените. Това е ключовото. В момента сме с цени на електроенергията, по-високи от 2022 г., без компенсация за бизнеса. Това автоматично влиза в крайната цена. Ако се даде таван на цените за бизнеса, както бяхме направили ние, тогава този натиск го няма. Цената на газа се вдига с 34% на 1 ноември, а на 1 декември ще се вдигне още. Ние бяхме махнали ДДС-то за парното, ДДС-то за газ за отопление на гражданите. Бяха дадени допълнителни компенсации на бизнеса. Цената на винетките я намалихме с 10%, сега се вдигна с 30%. Има базови цени, върху които правителството има контрол, от които трябва да се тръгне. Първият подход трябва да бъде да се овладеят базовите цени. Второ - доходите на хората да се движат по-бързо от цените нагоре", заяви Асен Василев.

И обясни, че вдигането на доходите у нас няма да доведе до инфлация. "Опитвам да го обясня от 4 г. Това ще стане в голяма затворена икономика като Щатите, но не и в малка затворена икономика като България", обясни той.

И отново хвърли топката към управляващите. "Като теглите чертата за 2022, 2023 и 2024 г., доходите растат по-бързо от инфлацията - два пъти по-бързо. Тоест хората не обедняват. А това, което е заложено с много грижа в текущия бюджет, е доходите да растат по-бавно от инфлацията. За първи път в бюджет е записано обедняване на българските граждани".

Сред основните му критики за управлението на Румен Радев е разпределението на държавните разходи. „Защо вдигате издръжката с 35%, а заплатите с 5%? Това е въпрос на приоритет и за какво се харчат парите. Издръжката е да се плати токът, водата, да се направят дребни ремонти, да се купи тоалетна хартия. Издръжката се вдигна с 1,5 милиарда евро. За издръжка има пари, за заплати няма. Ако мерките са да не се увеличат заплатите на същият или по-голям брой служители в администрацията, това е обедняване. За първи път в бюджет има записано обедняване на българските граждани", каза още лидерът на ПП относно Бюджет 2026. Спомена и 3 милиарда евро за черна каса.

Разкри и още един факт от бюджета: "40 милиона евро за километър магистрала? Кога е било такова нещо? Обходът на Кресна, доколкото разбирам.Доколкото разбирам, в АПИ са заложени такива баснословни суми, трябва да видим финалните документи", каза Василев.

"Новият бюджет, ако беше толкова добър, да го бяха показали в срок и по закон. За да влезе в парламента до събота бюджетът, той трябва да мине тристранка, първо малка, после голяма. После да влезе в МС - между тристранката и МС трябва да мина поне 24 часа", коментира той отново темата с "криенето на новия бюджет".

"Трябва давидим за какво ще се харчат парите на българските граждани. Подозирам, че бюджетът ще бъде доста по-зле от Бюджет 2026. Но да забравим за момент даже бюджета. Ние още нямаме данъчните закони внесени в парламента. Щяха да редактират текста за ракията - не знаем редактирали ли са. Не знаем изобщо какво са редактирали", продължи той.

Относно "бавенето и криенето" и обвързаността с изборите каза, че това всъщност е проблемът. "Ако е след изборите, ще бъде като "Вервайте ми". Един път му повярваха гражданите през април, сега видяхме, че 900 000 са доста разочаровани", коментира Василев.

Относно балотажа за президентските избори лидерът на ПП обяви, че мобилизацията на хората ще е решаваща, не договорките между партиите: "При 22% активност нищо не е решено. Ако се вдигне на 30%, гласовете на другите партии няма да имат значение, а решаващи ще са гражданите".

"Аз лично смятам, че президентът трябва да бъде избран от българските граждани, а не от партийните централи. Ако Асен Василев се обърне към избирателите на ГЕРБ, те защо ще го послушат? Аз съм се обърнал към избирателите на "Продължаваме промяната", отговори той на въпрос ще търсят ли подкрепа за Гюров от ГЕРБ.

Обвини управляващите, че използват страховете на хората от война за политически цели, отклонявайки важните икономически проблеми.

"Не мисля, че ще се стигне до пряк сблъсък на НАТО с Русия. Точно тук си говорим за всички тези наслагвания на страхове. В момента това, което се обсъжда, е Украйна да бъде подпомагана финансово и да ѝ се продава оръжие", каза Василев. И акцентира върху печалба от 2,27 милиарда евро за България от оръжие за Украйна.

На въпрос дали трябва да има дебат и между кандидатите за вицепрезиденти и дали отговорът на Георги Кандев всъщност не е "стоп" на предложението от Кирил Вълчев, Асен Василев каза: "Ако господин Вълчев смята, че е нормално да се помилват наркотрафиканти, нека да го каже".

Попитан дали наистина вярва, че Илияна Йотова напълно съзнателно е помилвала този човек, Василев отвърна с твърдение, че случаите са пет. "5 пъти. Вторият случай - този от Сливен. Осъден за наркопроизводство. Пуснат да се лекува вкъщи. Хванат втори път, докато се лекува. Осъден втори път. Ами няма как да го помилваш този. Независимо какво му е здравословното състояние. А има още три случая, за които не е ясно какво се случва", каза Асен Василев.

Той бе помолен да коментира думите на шефа на НСО Емил Тонев "Асен Василев държеше на белезниците, а Кирил Петков - не" относно ареста на Бойко Борисов през 2022 г. "Ето сега ви казвам - сложете белезници на оператора. Какво ви казвам с това? Финансов министър как може да нареди на някого да сложи белезници? Това са абсолютни измислици, разбира се. Те много неща се казаха пред съдебен състав. Една Пламенка, ако помните какви неща беше казвала, пък после се оказа, че не били съвсем истински. Да не говорим прокуратурата с неизвестния депутат, когото търсеше, а изведнъж се оказа, че нямало неизвестен депутат, а били грешни документите", коментира още Асен Василев.