С факелно шествие в Пазарджик отбелязват 1 ноември

На 30 октомври 2026 г. Пазарджик ще превърне признателността към българските будители в светлина, която обединява поколенията. С тържествено факелно шествие градът ще отдаде почит на онези велики българи, които със силата на словото, знанието и непреклонния си дух са пробуждали съзнанието на народа и са отстоявали правото му на просвета, свобода и национално достойнство.

Будителството не принадлежи само на историята. То е жива памет, отговорност и мисия, която продължава и днес. Именно затова в инициативата ще се включат учители, ученици, представители на детски градини и читалища, Младежкия дом и Общинския детски комплекс, както и представители на общинската администрация и общински съветници.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

18:00 ч. – Начало с поклон пред делото на будителите. Участниците ще се съберат при паметника на Захари Стоянов, където ще бъдат поднесени цветя в знак на дълбока признателност към личностите, посветили живота си на духовното пробуждане и свободата на България.

18:10 ч. – Факелно шествие по бул. „Цар Иван Шишман". От паметника на Захари Стоянов до паметника на „Св. св. Кирил и Методий" ще премине шествие, озарено от пламъците на факлите. Всяка от тях ще носи символиката на знанието, просветлението и непрекъснатата връзка между поколенията. Светлина срещу забравата, памет срещу безразличието и дух, който времето не може да угаси.

18:20 ч. – Поднасяне на цветя пред паметника на „Св. св. Кирил и Методий". С този жест Пазарджик ще засвидетелства уважението си към светите братя, чието дело поставя основите на българската книжовност и просвета и остава непреходен символ на силата на словото.

18:30 ч. – 3D визуално шоу, посветено на Деня на народните будители. Пространството пред зала „Маестро Георги Атанасов" ще се превърне в сцена на светлина и образи, които ще пресъздадат духа на празника и ще припомнят значението на българското просветителско дело. Празничната програма ще бъде допълнена от музикален поздрав с участието на Представителния детски хор „Слава Русева".

Народните будители са доказали, че една книга може да събуди народ, едно слово може да вдъхне кураж, а една просветена мисъл може да промени съдбата на поколения. Тяхното наследство е нашата памет, но и нашата отговорност.

На 30 октомври Пазарджик ще се превърне в символ на жива признателност – град, който помни своите будители, почита тяхното дело и предава нататък пламъка на българщината.