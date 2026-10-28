Загинали са двамата шофьори на камионите от огнения ад край Масларево

Двамата водачи на камионите, които се сблъскаха и изгоряха тази нощ, са загинали. Единият камион е български и самоличността на шофьора е изяснена, но другият е толкова силно пострадал от пожара, че дори не може да се разчете номерът на рамата. Засега разследващите имат насоки, че камионът е румънски. Търси се по камерите на АПИ какви превозни средства са преминали в участъка около момента на катастрофата, която затвори пътя Русе – София.

Произшествието е станало около 2:30 ч. при разклона за село Масларево. По първоначална информация първо са се ударили два камиона, след което са се запалили. След това в тях се е ударил международен автобус, който също се е запалил.

В пътническия автобус е имало общо 38 души – двама водачи и 36 пътници от различни националности. Пътували са по маршрут от Румъния към Солун в Гърция. Всички са изведени навреме и са само с повърхностни наранявания. Всички са настанени в ритуалната зала в Полски Тръмбеш и изчакват друг превоз.

Двамата водачи на автобуса са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

На местопроизшествието се извършва оглед. Ръководството на ОДМВР – Велико Търново е на мястото на тежкия инцидент.