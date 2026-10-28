Димитър Стоянов отказа да даде информация за дроновете: Питайте "Военна прокуратура"

Преобърнатият "Хорив" навлезе в български води, съобщи той

Оценката е ясна - рисковете нарастват с всеки изминал ден

Не трябва да прекъсваме линиите на комуникация - това е нашата цел, заяви министърът преди старта на тристранната среща за сигурността в Черно море с румънския и турския военен министър

Разследването на останките е под егидата на "Военна прокуратура" и информация по отношение на това какво е констатирано, могат да дадат само те. Днес на Министерски съвет ще се вземе решение по два меморандума - единият е по проекта за противодействие на дронове на НАТО, към който България се присъединява. Вторият е за придобиване на зенитни ракети "Мика" за нашите патрулни кораби.

Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди старта на тристранната среща за сигурността в Черно море.

В нея освен Стоянов от българска страна ще участва началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов. В срещата ще участват и министърът на отбраната на Румъния Щефан-Раду Опреа, зам.-началникът на румънската отбрана ген.-лейтенант Драгош Димитру Якоб, както и военният министър на Турция Яшар Гюлер и началникът на отбраната на Турция ген. Селчук Байрактароглу.

Министър Стоянов благодари на двамата министри за бързата реакция от тяхна страна, за да може да бъдат координирани съвместни действия заради ситуацията в Черно море.

"Тази среща е свикана заради ситуацията, предизвикана от нанасянето на удари по търговски кораби в икономическата зона, териториалното море и прилежащата зона. Надявам се на днешната среща да бъдем единни, да набележим конкретни мерки за сигурността в региона и да реагираме адекватно на всяка потенциална заплаха в Черноморския регион. Имаме подготвени и политически изказвания, и военни предложения, които ще бъдат обсъдени с нашите колеги, за да излезем в края на тази среща с единно мнение", обясни Стоянов.

"Това, което ще предложи България е засилване на координацията. Аз считам, че е необходимо да има координационен механизъм между трите държави, за да може да реагираме още по-бързо във всяка една такава ситуация по отношение на свободата на корабоплаването и сигурността в региона. Това е в интерес и на трите страни. Едно такова бързо действие би помогнало да се вземат правилни и адекватни решения в сложни ситуации", каза още той.

"В икономическата си зона (в Черно море) България няма суверенитет. Пълен суверенитет имаме единствено в териториалните си води. Имаме нова ситуация с кораба "Хорив", който дрейфа и навлиза в нашето териториално море. Военноморските сили и транспортното министерство са взели необходимите мерки за следване на ситуацията и при нужда да реагираме", съобщи военният министър.

Преобърнатият при военна атака кораб "Хорив" е навлязъл в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Информацията е докладвана снощи около 21:00 ч., когато плавателният съд е забелязан на 13 морски мили източно от нос Сиври Бурун – най-северният нос на българското Черноморие.

Корабът е полупотопен, дрейфа свободно на юг и е без екипаж и светлини, което представлява навигационна опасност за останалите плавателни съдове.

"Не сме коментирали бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия и която и да е друга страна. Говорим за наши мерки, които да бъдат взети, за осигуряване на свободата на корабоплаването", обясни той.

"Оценката е ясна - рисковете нарастват с всеки изминал ден. Ние трябва да имаме адекватна реакция - трите страни заедно. Да реагираме във всяка една ситуация, и то така, че да можем да осигурим свободата на корабоплаването. Не трябва да прекъсваме линиите на комуникация - това е нашата цел", категоричен бе Стоянов.

През нощта на 6 октомври бяха ударени два кораба в извънредната икономическа зона на Черно море - "Ейбъл" и "Алфа Ватан", като вторият потъна. Стана ясно че корабите са били ударени както от въздушни, така и от подводни дронове. След атаката Военноморските сили съдействаха за спасителна операция на екипажите на двата кораба, а след това извършиха и изследване на оцелелия, но сериозно опожарен "Ейбъл". Там обаче не бяха открити никакви останки.

Последва втора атака около 1 часа на 13 октомври, при която отново единият кораб - "Дигнити", потъна, а вторият - "Челси 3" оцеля. Той бе извлачен до пристанището в Бургас, където започна разследване на "Военна прокуратура".

Миналата седмица транспортният министър Георги Пеев обяви, че нещо е било открито на борда на кораба, но не уточни дали става въпрос за останки от дрон.

И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов бяха категорични, че логиката и при двата инцидента сочи, че дроновете са руски, но отказаха да работят с хипотези. Затова изчакват резултатите от разследването.

Очаква се след 12:30 ч тримата министри да направят изявления пред медиите.